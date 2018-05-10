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«А вот это – чердак, ведущий на крышу Дома правительства»

10 мая 2018 17:45
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Новости Беларуси. О флаге и гербе на Доме правительства рассказали в программе «Специальный репортаж».

«А вот это – чердак, ведущий на крышу Дома правительства» -1

Виктория Ходосок, СТВ:
А вот это – чердак, ведущий на крышу Дома правительства.

Здесь редко бывают журналисты.

Но нам удалось попасть.

«А вот это – чердак, ведущий на крышу Дома правительства» -4

На высоте 30 метров развевается ещё один флаг.

На крыше относительно небольшой «сцяг» появился в 1995 году.

«А вот это – чердак, ведущий на крышу Дома правительства» -7

Рядом с флагом висит и гигантский современный герб.

Сделанный из металла техникой выколотки.

«А вот это – чердак, ведущий на крышу Дома правительства» -10

Сегодня он прикрывает советский атрибут. Убрать его так и не смогли.

В оккупацию это оказалось не под силу и немцам.

«А вот это – чердак, ведущий на крышу Дома правительства» -13

Светлана Борисович, директор Минского городского института благоустройства и городского дизайна:
Действительно, вот этот современный герб устроен и расположен сверху, на месте старого герба. Потому что там такой состав, что ничего не поймёшь.

«А вот это – чердак, ведущий на крышу Дома правительства» -16

Он – чёрный. А взять на анализы?

Никто сейчас не даст отковыривать его.

Его высота практически равна высоте этажа административного здания. От 3 до 4 метров.

Герб и флаг Беларуси. Специальный репортаж

# Герб и флаг Беларуси # общество # Светлана Борисович

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