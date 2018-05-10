Новости Беларуси. О флаге и гербе на Доме правительства рассказали в программе «Специальный репортаж».
Новости Беларуси. О флаге и гербе на Доме правительства рассказали в программе «Специальный репортаж».
Виктория Ходосок, СТВ:
А вот это – чердак, ведущий на крышу Дома правительства.
Здесь редко бывают журналисты.
Но нам удалось попасть.
На высоте 30 метров развевается ещё один флаг.
На крыше относительно небольшой «сцяг» появился в 1995 году.
Рядом с флагом висит и гигантский современный герб.
Сделанный из металла техникой выколотки.
Сегодня он прикрывает советский атрибут. Убрать его так и не смогли.
В оккупацию это оказалось не под силу и немцам.
Светлана Борисович, директор Минского городского института благоустройства и городского дизайна:
Действительно, вот этот современный герб устроен и расположен сверху, на месте старого герба. Потому что там такой состав, что ничего не поймёшь.
Он – чёрный. А взять на анализы?
Никто сейчас не даст отковыривать его.
Его высота практически равна высоте этажа административного здания. От 3 до 4 метров.