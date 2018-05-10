«А вот это – чердак, ведущий на крышу Дома правительства»

Новости Беларуси. О флаге и гербе на Доме правительства рассказали в программе «Специальный репортаж».

Виктория Ходосок, СТВ:

А вот это – чердак, ведущий на крышу Дома правительства. Здесь редко бывают журналисты. Но нам удалось попасть.

На высоте 30 метров развевается ещё один флаг. На крыше относительно небольшой «сцяг» появился в 1995 году.

Рядом с флагом висит и гигантский современный герб. Сделанный из металла техникой выколотки.

Сегодня он прикрывает советский атрибут. Убрать его так и не смогли. В оккупацию это оказалось не под силу и немцам.

Светлана Борисович, директор Минского городского института благоустройства и городского дизайна:

Действительно, вот этот современный герб устроен и расположен сверху, на месте старого герба. Потому что там такой состав, что ничего не поймёшь.