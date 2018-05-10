Уникальные кадры: что находится внутри флагштока на Площади Государственного флага

Новости Беларуси. 70-метровый флагшток, высотой с 25-этажный дом, состоит из 5 частей. В нижней части находится небольшая дверца, рассказали в программе «Специальный репортаж».

Не сразу её можно увидеть. За ней – специальный механизм.

На случай, если флаг нужно спустить, чтобы постирать или заменить. Ключи есть только у специалиста.