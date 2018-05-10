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Уникальные кадры: что находится внутри флагштока на Площади Государственного флага

10 мая 2018 17:40
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Новости Беларуси. 70-метровый флагшток, высотой с 25-этажный дом, состоит из 5 частей. В нижней части находится небольшая дверца, рассказали в программе «Специальный репортаж».

Уникальные кадры: что находится внутри флагштока на Площади Государственного флага -1

Не сразу её можно увидеть.

За ней – специальный механизм.

Уникальные кадры: что находится внутри флагштока на Площади Государственного флага -4

На случай, если флаг нужно спустить, чтобы постирать или заменить.

Ключи есть только у специалиста.

Уникальные кадры: что находится внутри флагштока на Площади Государственного флага -7

Евгений Шмаргун, старший мастер управления «Центр» ГПО «Горремавтодор Мингорисполкома»:
Подъёмный механизм флага работает в двух режимах – дистанционном и механическом. Сейчас мы можем наблюдать, как я пущу в механическом режиме механизм на опускание.

Герб и флаг Беларуси. Специальный репортаж

# Герб и флаг Беларуси # общество # Евгений Шмаргун

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