Уникальные кадры: что находится внутри флагштока на Площади Государственного флага

Новости Беларуси. 70-метровый флагшток, высотой с 25-этажный дом, состоит из 5 частей. В нижней части находится небольшая дверца, рассказали в программе «Специальный репортаж».
Новости Беларуси. 70-метровый флагшток, высотой с 25-этажный дом, состоит из 5 частей. В нижней части находится небольшая дверца, рассказали в программе «Специальный репортаж».
Не сразу её можно увидеть.
За ней – специальный механизм.
На случай, если флаг нужно спустить, чтобы постирать или заменить.
Ключи есть только у специалиста.
Евгений Шмаргун, старший мастер управления «Центр» ГПО «Горремавтодор Мингорисполкома»:
Подъёмный механизм флага работает в двух режимах – дистанционном и механическом. Сейчас мы можем наблюдать, как я пущу в механическом режиме механизм на опускание.