Мобильный оператор создаст собственный телеканал в Беларуси

Новости Беларуси. Один из белорусских операторов мобильной связи открывает новые возможности для своих зрителей. На платформе VOКА он будет развивать собственный развлекательный контент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Один из белорусских операторов мобильной связи открывает новые возможности для своих зрителей. На платформе VOКА он будет развивать собственный развлекательный контент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В планах – запустить телевизионный канал. Развитие получит и формат 4K. Подробности в видеоматериале нашего корреспондента Александра Лучонка.