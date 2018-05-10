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Мобильный оператор создаст собственный телеканал в Беларуси

10 мая 2018 15:40
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Новости Беларуси. Один из белорусских операторов мобильной связи открывает новые возможности для своих зрителей. На платформе VOКА он будет развивать собственный развлекательный контент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мобильный оператор создаст собственный телеканал в Беларуси-1

 В планах – запустить телевизионный канал. Развитие получит и формат 4K. Подробности в видеоматериале нашего корреспондента Александра Лучонка.

# Реклама # общество # Александр Лучонок # Вячеслав Смирнов # Антон Бладик # Фотофакт

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