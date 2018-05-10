Как делают государственные флаги: «Немножко и парашютные технологии»

Новости Беларуси. Главные флаги страны – Президентский штандарт, для кабинетов важных лиц государства, уличные – делают здесь, в Доме печати, рассказали в программе «Специальный репортаж».

Гигантское трёхцветное полотно в 100 квадратных метров с Площади флага – тоже их рук дело. Игорь Козельцев, начальник производственно-издательского центра Белорусского Дома печати:

Он настолько большой, что его нельзя сразу напечатать. Это – частями. Это делается дизайн, делится так, чтобы был стыкован каждый элемент. Скажем, каждая точка изображения на каждом полотне совпадала друг с другом.

Это только со стороны кажется, мол, знамя – нехитрое дело. Чтобы сшить полотно таких размеров, швейное оборудование переносили в актовый зал. Места сшива стачивали тремя строчками. На это ушло около километра нитей.