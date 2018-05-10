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Как делают государственные флаги: «Немножко и парашютные технологии»

10 мая 2018 17:40
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Новости Беларуси. Главные флаги страны – Президентский штандарт, для кабинетов важных лиц государства, уличные – делают здесь, в Доме печати, рассказали в программе «Специальный репортаж».

Как делают государственные флаги: «Немножко и парашютные технологии» -1

Гигантское трёхцветное полотно в 100 квадратных метров с Площади флага – тоже их рук дело.

Игорь Козельцев, начальник производственно-издательского центра Белорусского Дома печати:
Он настолько большой, что его нельзя сразу напечатать.

Это – частями.

Это делается дизайн, делится так, чтобы был стыкован каждый элемент. Скажем, каждая точка изображения на каждом полотне совпадала друг с другом.

Как делают государственные флаги: «Немножко и парашютные технологии» -4

Это только со стороны кажется, мол, знамя – нехитрое дело. Чтобы сшить полотно таких размеров, швейное оборудование переносили в актовый зал. Места сшива стачивали тремя строчками. На это ушло около километра нитей.

Как делают государственные флаги: «Немножко и парашютные технологии» -7

Как делают государственные флаги: «Немножко и парашютные технологии» -9

Игорь Козельцев:
Как видите, печать небыстрая. Печать большого флага занимает несколько рабочих смен. Это, не считая переноса, сшивки. Полный цикл изготовления флага занимает около недели. Они усилены специальными прошивками, лентами, там уже, скажем так, немножко и парашютные технологии. Швы многозакладные, они даже, в принципе, почти не видны.

Герб и флаг Беларуси. Специальный репортаж

# Герб и флаг Беларуси # общество # Игорь Козельцев

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