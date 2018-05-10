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«100% синего, 100% жёлтого»: как подбирают цвета для печати белорусских флагов

10 мая 2018 17:41
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Новости Беларуси. К рождению сочных и ярких красок на будущем флаге – особый подход. Сначала их наносят на бумагу, после – на полотно. Самая жаркая работа в печке, где атрибут запаривают под раскалённым прессом.

Всю гамму цветов подбирают с помощью специальной шкалы.

«100% синего, 100% жёлтого»: как подбирают цвета для печати белорусских флагов-1

Точность пропорций измеряют фотоспектрометром, рассказали в программе «Специальный репортаж».

Виктория Ходосок, СТВ:
И где тут идеальный квадратик, который именно попадает в цвет флага?

Игорь Козельцев, начальник производственно-издательского центра Белорусского Дома печати:
Вот белорусский классический, то, что у нас и в стандарте: маджента – 100, еллоу –100.

«100% синего, 100% жёлтого»: как подбирают цвета для печати белорусских флагов-4

Зелёный, по нашему стандарту государственному: 100% синего, 100% жёлтого – вот этот цвет.

«100% синего, 100% жёлтого»: как подбирают цвета для печати белорусских флагов-7

Герб и флаг Беларуси. Специальный репортаж

# Герб и флаг Беларуси # общество # Игорь Козельцев

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