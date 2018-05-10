«100% синего, 100% жёлтого»: как подбирают цвета для печати белорусских флагов

Новости Беларуси. К рождению сочных и ярких красок на будущем флаге – особый подход. Сначала их наносят на бумагу, после – на полотно. Самая жаркая работа – в печке, где атрибут запаривают под раскалённым прессом.
Всю гамму цветов подбирают с помощью специальной шкалы.
Точность пропорций измеряют фотоспектрометром, рассказали в программе «Специальный репортаж».
Виктория Ходосок, СТВ:
И где тут идеальный квадратик, который именно попадает в цвет флага?
Игорь Козельцев, начальник производственно-издательского центра Белорусского Дома печати:
Вот белорусский классический, то, что у нас и в стандарте: маджента – 100, еллоу –100.
Зелёный, по нашему стандарту государственному: 100% синего, 100% жёлтого – вот этот цвет.