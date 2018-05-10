Командир рассказал, как проходят тренировки Роты почётного караула

Новости Беларуси. С флагом в руках на важных мероприятиях страны – Рота почётного караула. Элитное подразделение Вооружённых Сил.

Тоже, по сути, негласный символ Беларуси, рассказали в программе «Специальный репортаж». Каждый раз, затаив дыхание, на них смотрят и ими восхищаются миллионы зрителей. Всё, что в кадре – идеальная картинка. За ней – упорный труд.

Синхронность всех действий рота «белых перчаток» отрабатывает каждый день по несколько часов на плацу: ровная спина, под определённым градусом нога.

Никита Свечников, командир взвода Роты почётного караула Вооружённых Сил Республики Беларусь:

У нас ежедневная подготовка с понедельника по пятницу. Занятия – с утра до обеда, и после обеда – до 17 часов. На занятиях они распределяются по расчётам своим – кто-то в знамённой группе, кто-то – венковые. Всё делается для того, чтобы на любом мероприятии всё выглядело идеально.

Дмитрий Бычков, старший стрелок взвода Роты почётного караула Вооружённых Сил Республики Беларусь:

Надо правильно держать знамя – ровно. Рука, нога, чтобы поднималось, всё было чётко и красиво.