Командир рассказал, как проходят тренировки Роты почётного караула

Новости Беларуси. С флагом в руках на важных мероприятиях страны – Рота почётного караула.
Элитное подразделение Вооружённых Сил.
Новости Беларуси. С флагом в руках на важных мероприятиях страны – Рота почётного караула.
Элитное подразделение Вооружённых Сил.
Тоже, по сути, негласный символ Беларуси, рассказали в программе «Специальный репортаж». Каждый раз, затаив дыхание, на них смотрят и ими восхищаются миллионы зрителей.
Всё, что в кадре – идеальная картинка.
За ней – упорный труд.
Синхронность всех действий рота «белых перчаток» отрабатывает каждый день по несколько часов на плацу: ровная спина, под определённым градусом нога.
Никита Свечников, командир взвода Роты почётного караула Вооружённых Сил Республики Беларусь:
У нас ежедневная подготовка с понедельника по пятницу. Занятия – с утра до обеда, и после обеда – до 17 часов. На занятиях они распределяются по расчётам своим – кто-то в знамённой группе, кто-то – венковые.
Всё делается для того, чтобы на любом мероприятии всё выглядело идеально.
Дмитрий Бычков, старший стрелок взвода Роты почётного караула Вооружённых Сил Республики Беларусь:
Надо правильно держать знамя – ровно. Рука, нога, чтобы поднималось, всё было чётко и красиво.
Илья Тарасевич, заместитель командира взвода Роты почётного караула Вооружённых Сил Республики Беларусь:
Тут не то, что важен какой-то конкретный момент, здесь каждый момент очень важен. И ногу поднять, и ровно флаг держать.
И самому красиво идти, молодцевато.
Плечи назад, гордо. Лицо республики.