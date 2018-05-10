Прямой эфир

Командир рассказал, как проходят тренировки Роты почётного караула

10 мая 2018 17:53
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. С флагом в руках на важных мероприятиях страны Рота почётного караула.

Элитное подразделение Вооружённых Сил.

Командир рассказал, как проходят тренировки Роты почётного караула-1

Тоже, по сути, негласный символ Беларуси, рассказали в программе «Специальный репортаж». Каждый раз, затаив дыхание, на них смотрят и ими восхищаются миллионы зрителей.

Всё, что в кадре идеальная картинка.

За ней – упорный труд.

Командир рассказал, как проходят тренировки Роты почётного караула-4

Синхронность всех действий рота «белых перчаток» отрабатывает каждый день по несколько часов на плацу: ровная спина, под определённым градусом нога.

Командир рассказал, как проходят тренировки Роты почётного караула-7

Никита Свечников, командир взвода Роты почётного караула Вооружённых Сил Республики Беларусь:
У нас ежедневная подготовка с понедельника по пятницу. Занятия – с утра до обеда, и после обеда – до 17 часов. На занятиях они распределяются по расчётам своим – кто-то в знамённой группе, кто-то – венковые.

Всё делается для того, чтобы на любом мероприятии всё выглядело идеально.

Командир рассказал, как проходят тренировки Роты почётного караула-10

Дмитрий Бычков, старший стрелок взвода Роты почётного караула Вооружённых Сил Республики Беларусь:
Надо правильно держать знамя – ровно. Рука, нога, чтобы поднималось, всё было чётко и красиво.

Командир рассказал, как проходят тренировки Роты почётного караула-13

Илья Тарасевич, заместитель командира взвода Роты почётного караула Вооружённых Сил Республики Беларусь:
Тут не то, что важен какой-то конкретный момент, здесь каждый момент очень важен. И ногу поднять, и ровно флаг держать.

И самому красиво идти, молодцевато.

Плечи назад, гордо. Лицо республики.

Герб и флаг Беларуси. Специальный репортаж

# Герб и флаг Беларуси # общество # Никита Свечников # Дмитрий Бычков # Илья Тарасевич

Другие новости рубрики

Все новости
«А вот это – чердак, ведущий на крышу Дома правительства»
10 мая 2018 17:45

«А вот это – чердак, ведущий на крышу Дома правительства»

«100% синего, 100% жёлтого»: как подбирают цвета для печати белорусских флагов
10 мая 2018 17:41

«100% синего, 100% жёлтого»: как подбирают цвета для печати белорусских флагов

Как делают государственные флаги: «Немножко и парашютные технологии»
10 мая 2018 17:40

Как делают государственные флаги: «Немножко и парашютные технологии»