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«Раз в полгода мы его забираем в химчистку»: как стирают главный флаг Беларуси

10 мая 2018 17:40
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Новости Беларуси. Спускать флаг, чтобы подремонтировать, говорят, приходится редко. Раз в полгода, рассказали в программе «Специальный репортаж». Ткань для большого знамени подбирали специально: она быстро сохнет, лёгкая и на 70-метровой высоте хорошо развевается.

«Раз в полгода мы его забираем в химчистку»: как стирают главный флаг Беларуси-1

Евгений Шмаргун, старший мастер управления «Центр» ГПО «Горремавтодор Мингорисполкома»:
Основные работы по содержанию Площади флага мы производим в ночное время.

Ещё есть стирка флага.

То есть, мы его забираем в химчистку и он стирается. Как часто? Ну, где-то раз в полгода.

Герб и флаг Беларуси. Специальный репортаж

# Герб и флаг Беларуси # общество # Евгений Шмаргун

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