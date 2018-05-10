«Раз в полгода мы его забираем в химчистку»: как стирают главный флаг Беларуси

Новости Беларуси. Спускать флаг, чтобы подремонтировать, говорят, приходится редко. Раз в полгода, рассказали в программе «Специальный репортаж». Ткань для большого знамени подбирали специально: она быстро сохнет, лёгкая и на 70-метровой высоте хорошо развевается.
Евгений Шмаргун, старший мастер управления «Центр» ГПО «Горремавтодор Мингорисполкома»:
Основные работы по содержанию Площади флага мы производим в ночное время.
Ещё есть стирка флага.
То есть, мы его забираем в химчистку и он стирается. Как часто? Ну, где-то раз в полгода.
Герб и флаг Беларуси. Специальный репортаж