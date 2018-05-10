С таким же соотношением цветов, как и у обычного флага, только орнамента на штандарте больше. Уменьшенная копия особого атрибута – и на автомобиле Александра Лукашенко, рассказали в программе «Специальный репортаж» .

Михаил Кочан, научный сотрудник Музея современной белорусской государственности:

Любопытный факт в том, что по наличию штандарта Президента Республики Беларусь можно определить, находится ли глава государства в стране. Так как, когда глава государства убывает из страны с официальным визитом, то штандарт заменяется на обычный белорусский флаг. И как только его самолёт садится в аэропорту, то над резиденцией сразу же вывешивается штандарт. Также штандарт будет находиться над тем административным зданием, в котором непосредственно находится глава государства.