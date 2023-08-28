Генпрокуратура: «В 2022 году 14 педагогических работников совершили преступления в сфере сексуального насилия детей»

Экзамен держит образование. Кого все-таки и по каким дисциплинам могут отправить на пересдачу? Как создают педагогические новшества и нужны ли они реально школьникам? Скоро в школу, потому на площадке ток-шоу «По существу» пройдет педсовет, чтобы сделать выводы из параграфов, где проведена работа над ошибками. Алена Сырова, СТВ:

Понятно, что в теории в государстве продуманны очень четкие, хорошие, правильные механизмы, которые направлены на то, чтобы получать образование можно было доступно, безопасно. Как и в любой другой сфере все упирается в кадры, то есть кадровый вопрос – неравнодушность, какая-то ответственность, какое-то понимание сверхцели (к чему и куда, для чего мы идем). Тогда, наверное, эффект стоящий. В том числе и говорить о проблемах. Вот, Виктория Александровна, несколько программ назад говорили о педофилии. Но, к сожалению, этот вопрос актуален. Этот вопрос и поднимался тоже на недавнем совещании. Говорили о безопасности детей. Как в этой сфере вы сотрудничаете с Министерством образования, какие есть вопросы?

Виктория Финевич, начальник отдела по надзору за исполнением законодательства о несовершеннолетних и молодежи Генеральной прокуратуры:

Прежде всего надо отметить, что у нас в республике действует три плана, утвержденных правительством, о защите детей от сексуального насилия. При этом два плана по защите детей от сексуального насилия разработаны по инициативе Генеральной прокуратуры, куда вошли мероприятия по разработке курса полового воспитания, по принудительному лечению педофилии. Кроме того, были затронуты вопросы по воспитанию не только детей, но и родителей в этой сфере. Одновременно мы решали вопросы, закладывая мероприятия в эти планы, касающиеся профилактики рецидивной преступности. Потому что отмечалось, что определенную часть преступлений в этой сфере совершают именно рецидивисты. И здесь тоже были положены в план определенные мероприятия. И сейчас эти мероприятия реализуются, в том числе с участием и во взаимодействии с Министерством образования. Алена Сырова:

Но эффективно или нет? Или есть какие-то вопросы? Если есть, то на каком этапе? У нас даже в студии поднимали вопросы, и речь шла о том, что на местах знали о том, что есть предпосылки и человек склонен совершать такие преступления. Но вместе с тем на предыдущем месте работы с ним прощались, и он шел благополучно в другое. Но вы же наверняка знакомы с такими случаями? Виктория Финевич:

Конечно, были такие случаи. И мы приводили статистику, что в 2022 году 14 педагогических работников совершили преступления в сфере сексуального насилия детей. В этом году тоже имеют место такие факты. Не буду называть какую-то цифру, но факты имеют место быть. Кирилл Казаков, СТВ:

Олег Викторович, в вашей Академии в любом случае какие-то же тесты для состоявшихся педагогов проходят. Вот есть какая-то реальная система выявить этих людей на ранней стадии? Полиграф.

Олег Дьяченко, ректор Академии последипломного образования, заместитель председателя Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:

В Академии, конечно, полиграф не используется. Но в повышении квалификации, конечно, ориентируем педагогов на то, чтобы они овладели такими методиками, с помощью которых можно выявить по определенным признакам людей, которые склонны. Но эта тема очень тонкая.