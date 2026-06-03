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Новости по тегу #Виктория Финевич

Массовое отравление в Борисове – 29 детей госпитализированы. Генпрокуратура проводит проверку
03 июня 2026 17:17

Массовое отравление в Борисове – 29 детей госпитализированы. Генпрокуратура проводит проверку

Воспитательно-патриотическое мероприятие «Письмо о Беларуси» прошло в дошкольном центре №58
12 мая 2026 06:18

Воспитательно-патриотическое мероприятие «Письмо о Беларуси» прошло в дошкольном центре №58

Генпрокуратура: «В жаркий период дети тонут практически ежедневно»
08 июля 2024 06:31

Генпрокуратура: «В жаркий период дети тонут практически ежедневно»

В Беларуси за последние 3 года утонули 92 ребёнка
14 мая 2024 09:12

В Беларуси за последние 3 года утонули 92 ребёнка

В Минске презентовали учебные пособия, посвящённые теме геноцида белорусского народа
15 ноября 2023 06:50

В Минске презентовали учебные пособия, посвящённые теме геноцида белорусского народа

«Историческое знание на уровне детского сада». Почему дошколята уже должны знать о прошлом страны?
28 августа 2023 18:11

«Историческое знание на уровне детского сада». Почему дошколята уже должны знать о прошлом страны?

Генпрокуратура: «В 2022 году 14 педагогических работников совершили преступления в сфере сексуального насилия детей»
28 августа 2023 17:59

Генпрокуратура: «В 2022 году 14 педагогических работников совершили преступления в сфере сексуального насилия детей»

Представитель Генпрокуратуры: «Дети не всегда понимают, что написано в учебниках, они перегружены»
28 августа 2023 17:52

Представитель Генпрокуратуры: «Дети не всегда понимают, что написано в учебниках, они перегружены»

Дети, пострадавшие в аварии под Смолевичами, ехали в маршрутке из-за поломки школьного автобуса
28 августа 2023 17:23

Дети, пострадавшие в аварии под Смолевичами, ехали в маршрутке из-за поломки школьного автобуса

За пять лет более 3500 жертв. В Беларуси ужесточают закон против педофилов
18 июня 2023 17:01

За пять лет более 3500 жертв. В Беларуси ужесточают закон против педофилов

Более 1500 детей получили травмы после катания на тюбинге с начала зимы
15 декабря 2022 06:29

Более 1500 детей получили травмы после катания на тюбинге с начала зимы

В 2022 году 16 подростков «выбивали» долги с наркокурьеров. Против них возбуждены уголовные дела
03 декабря 2022 11:47

В 2022 году 16 подростков «выбивали» долги с наркокурьеров. Против них возбуждены уголовные дела