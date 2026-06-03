Новости по тегу #Виктория Финевич

Они доставлены в инфекционное отделение Борисовской центральной районной больницы 2 и 3 июня с жалобами на расстройство пищеварения.
В Минске прошла по-настоящему теплая встреча – воспитательно-патриотическое мероприятие «Письмо о Беларуси». Его гостьей стала начальник управления Генеральной прокуратуры Виктория Финевич. В дошкольном центре № 58 она говорила с ребятами о Родине простыми словами.
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