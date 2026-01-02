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Во Франции в новогоднюю ночь сгорели больше 1 тыс. машин

02 января 2026 07:52
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Французская полиция подвела итоги новогодней ночи. И они оказались нерадостными. В стране более 1 000 сожженных автомобилей и свыше 500 человек задержаны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во Франции в новогоднюю ночь сгорели больше 1 тыс. машин-2

Ситуация с беспорядками в праздник в этом году побила все рекорды. Большинство инцидентов произошли на севере и на востоке страны, наиболее серьезные столкновения зафиксированы в Страсбурге. Кроме того, в Париже задержали 125 человек за насилие и вандализм. Наряды правоохранителей в новогоднюю ночь сами не раз становились мишенью для агрессии.

# франция

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