Во Франции в новогоднюю ночь сгорели больше 1 тыс. машин

Французская полиция подвела итоги новогодней ночи. И они оказались нерадостными. В стране более 1 000 сожженных автомобилей и свыше 500 человек задержаны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ситуация с беспорядками в праздник в этом году побила все рекорды. Большинство инцидентов произошли на севере и на востоке страны, наиболее серьезные столкновения зафиксированы в Страсбурге. Кроме того, в Париже задержали 125 человек за насилие и вандализм. Наряды правоохранителей в новогоднюю ночь сами не раз становились мишенью для агрессии.