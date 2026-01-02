Новогодний подарок! Сотрудники минской милиции получили ключи от арендных квартир

Новогодние подарки тем, кто стоит на защите белорусов. Накануне Нового года сотрудники минской милиции получили ключи от новых арендных квартир, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В ведомственном доме в поселке Солнечном будут жить правоохранители со стажем, а также молодые сотрудники. Все квартиры в чистовой отделке. Также имеется закрытый двор с детской площадкой и крытый паркинг.

Такой подарок указом главы государства. У нас есть такая возможность в прекрасном месте, в классном месте получить свое жилье, свою крышу над головой. Уважаемые коллеги, я поздравляю всех с наступающим Новым годом, профессиональных побед, того мира, который мы с вами обеспечиваем, всего самого наилучшего.

Дарья Жилинская, оперуполномоченный Заводского РУВД Минска:

Мы безумно счастливы получить такой подарок от руководства нашей милиции к Новому году. Это только то, о чем можно только мечтать, поскольку это все происходит, как в сказке. Даже не верится, что именно в новогоднюю ночь для нас вот такой преподнесен подарок.

Среди счастливчиков, которые получили ключи от арендных квартир, сотрудник минской транспортной милиции с 20-летним стажем. Вместе с супругой они воспитывают двоих детей. Новогодним подарком для них также стал сертификат на бытовую технику – от руководства ГУВД Мингорисполкома.