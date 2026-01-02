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Праздничные гуляния продолжаются в Витебске

02 января 2026 08:14
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Непогода не смогла омрачить новогоднее настроение белорусов. Так, в Витебске местом притяжения горожан и гостей города стала Площадь Победы. Там развернулись массовые гуляния, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Праздничные гуляния продолжаются в Витебске-2

Гостей развлекали песнями и танцами творческие коллективы города. Кроме того, можно встать на коньки рядом с главной елкой области. Но, а самых юных белорусов катали сказочные пони.

Праздничные гуляния продолжаются в Витебске-4

– С ребенком вышли погулять на площадь. Узнали, что сегодня какой-то концерт будет, вот и приехали.

– Прекрасная погода, солнце светит, дома невозможно сидеть, поэтому все здесь и мы тоже – радуемся.

Праздничные гуляния продолжаются в Витебске-6

– Такое солнышко на улице, вот просто так и тянет поближе к людям, к свету.

– Да, начало нового года, это действительно праздник, и в городе Витебске все организовано очень красиво. 

Праздничные гуляния продолжаются в Витебске-8

– При такой погоде, при таком морозике за последние 6 лет грех сидеть дома. Вышли поморозить носики.

Не только развлечься, но и приобрести сувениры можно на ярмарке ремесленников. Там же работают фудкорты, аттракционы и фотозоны. К слову, спортивные игры, танцы и интерактивы для жителей и гостей Витебска будут работать до конца больших выходных.

# Народные гуляния # Новый год

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