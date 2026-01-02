Праздничные гуляния продолжаются в Витебске

Непогода не смогла омрачить новогоднее настроение белорусов. Так, в Витебске местом притяжения горожан и гостей города стала Площадь Победы. Там развернулись массовые гуляния, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Непогода не смогла омрачить новогоднее настроение белорусов. Так, в Витебске местом притяжения горожан и гостей города стала Площадь Победы. Там развернулись массовые гуляния, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Гостей развлекали песнями и танцами творческие коллективы города. Кроме того, можно встать на коньки рядом с главной елкой области. Но, а самых юных белорусов катали сказочные пони.
– С ребенком вышли погулять на площадь. Узнали, что сегодня какой-то концерт будет, вот и приехали.
– Прекрасная погода, солнце светит, дома невозможно сидеть, поэтому все здесь и мы тоже – радуемся.
– Такое солнышко на улице, вот просто так и тянет поближе к людям, к свету.
– Да, начало нового года, это действительно праздник, и в городе Витебске все организовано очень красиво.
– При такой погоде, при таком морозике за последние 6 лет грех сидеть дома. Вышли поморозить носики.
Не только развлечься, но и приобрести сувениры можно на ярмарке ремесленников. Там же работают фудкорты, аттракционы и фотозоны. К слову, спортивные игры, танцы и интерактивы для жителей и гостей Витебска будут работать до конца больших выходных.