Праздничные гуляния продолжаются в Витебске

Непогода не смогла омрачить новогоднее настроение белорусов. Так, в Витебске местом притяжения горожан и гостей города стала Площадь Победы. Там развернулись массовые гуляния, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Гостей развлекали песнями и танцами творческие коллективы города. Кроме того, можно встать на коньки рядом с главной елкой области. Но, а самых юных белорусов катали сказочные пони.

– С ребенком вышли погулять на площадь. Узнали, что сегодня какой-то концерт будет, вот и приехали. – Прекрасная погода, солнце светит, дома невозможно сидеть, поэтому все здесь и мы тоже – радуемся.

– Такое солнышко на улице, вот просто так и тянет поближе к людям, к свету. – Да, начало нового года, это действительно праздник, и в городе Витебске все организовано очень красиво.