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Сильный снег и гололедица ожидаются 2 января в Беларуси

02 января 2026 08:14
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Белорусские коммунальные службы трудятся в усиленном режиме. Из-за сильного снегопада на дороги вывели дополнительные единицы спецтехники. Только в Минской области работают более 220 снегоуборочных машин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сильный снег и гололедица ожидаются 2 января в Беларуси-2

В центральном регионе с самого утра уже расчистили и обработали 54 тысячи квадратных метров тротуаров, свыше 1300 километров дорог. Кроме того, израсходовано 940 тонн противогололедных материалов.

Синоптики предупреждают, что сегодня, 2 января, на территории страны ожидаются снегопады и метель. В МЧС призывают белорусов избегать шатких строений и конструкций, надевать обувь с нескользящей подошвой. В ГАИ рекомендуют водителям отказаться от дальних поездок, так как на некоторых участках дорог наблюдаются заносы.

# Погода в Беларуси

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