Сильный снег и гололедица ожидаются 2 января в Беларуси

Белорусские коммунальные службы трудятся в усиленном режиме. Из-за сильного снегопада на дороги вывели дополнительные единицы спецтехники. Только в Минской области работают более 220 снегоуборочных машин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В центральном регионе с самого утра уже расчистили и обработали 54 тысячи квадратных метров тротуаров, свыше 1300 километров дорог. Кроме того, израсходовано 940 тонн противогололедных материалов.

Синоптики предупреждают, что сегодня, 2 января, на территории страны ожидаются снегопады и метель. В МЧС призывают белорусов избегать шатких строений и конструкций, надевать обувь с нескользящей подошвой. В ГАИ рекомендуют водителям отказаться от дальних поездок, так как на некоторых участках дорог наблюдаются заносы.