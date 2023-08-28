Работал учителем физкультуры, с женой удочерил сестёр из Донецка. Поговорили с пулемётчиком СВО

Ну вот, несу очередной подарок. Нашел еще одну нехорошую игрушку. Сейчас будем делать ба-бах!

Алексей, командир штурмового батальона: Большая часть военнослужащих, допустим, в данном нашем подразделении, я бы сказал, процентов, наверное, 80, а то и 90 – это люди из гражданской жизни.

Все в порядке? Там уже штанга более профессиональная. У нас везде одни спортсмены.

Андрей, учитель физкультуры, на войне – пулеметчик: Родом из Кировской области, с 27 лет, с 2000 года проживаю на Ямале, город Ноябрьск. Все эти годы занимался педагогической деятельностью. Семь лет работал учителем физкультуры, ОБЖ в школе общеобразовательной. Много лет работал тренером высшей категории, судья всероссийской категории по пауэрлифтингу. Сам мастер спорта.

Дальнобойщики здесь, учителя физкультуры, простые рабочие. Срочная служба – отслужил, ВДВ. Мы всегда кричали: «Никто кроме нас». Надо дело делать. В данный момент я пулеметчик.

Людмила Гладкая, обозреватель газеты «СБ. Беларусь сегодня»:

Говорят, вы с супругой взяли деток из детского дома.

Андрей, учитель физкультуры, на войне – пулеметчик:

Да. Прошлым летом мы взяли трех девочек – Арина, Камилла, Алевтина.

Людмила Гладкая:

Троих!

Андрей, учитель физкультуры, на войне – пулеметчик:

Нельзя же их разлучать. Сестры. Получается вот так вот.