Работал учителем физкультуры, с женой удочерил сестёр из Донецка. Поговорили с пулемётчиком СВО

Ну вот, несу очередной подарок. Нашел еще одну нехорошую игрушку. Сейчас будем делать ба-бах!
Ну вот, несу очередной подарок. Нашел еще одну нехорошую игрушку. Сейчас будем делать ба-бах!
Алексей, командир штурмового батальона:
Большая часть военнослужащих, допустим, в данном нашем подразделении, я бы сказал, процентов, наверное, 80, а то и 90 – это люди из гражданской жизни.
Все в порядке? Там уже штанга более профессиональная. У нас везде одни спортсмены.
Андрей, учитель физкультуры, на войне – пулеметчик:
Родом из Кировской области, с 27 лет, с 2000 года проживаю на Ямале, город Ноябрьск. Все эти годы занимался педагогической деятельностью. Семь лет работал учителем физкультуры, ОБЖ в школе общеобразовательной. Много лет работал тренером высшей категории, судья всероссийской категории по пауэрлифтингу. Сам мастер спорта.
Дальнобойщики здесь, учителя физкультуры, простые рабочие. Срочная служба – отслужил, ВДВ. Мы всегда кричали: «Никто кроме нас». Надо дело делать. В данный момент я пулеметчик.
Людмила Гладкая, обозреватель газеты «СБ. Беларусь сегодня»:
Говорят, вы с супругой взяли деток из детского дома.
Андрей, учитель физкультуры, на войне – пулеметчик:
Да. Прошлым летом мы взяли трех девочек – Арина, Камилла, Алевтина.
Людмила Гладкая:
Троих!
Андрей, учитель физкультуры, на войне – пулеметчик:
Нельзя же их разлучать. Сестры. Получается вот так вот.
Супруга Андрея Светлана с приемными детьми, сестрами Ариной, Камиллой и Алевтиной:
Папа, привет! Я тебя люблю очень. Скучаем!
Когда Андрей узнал, что они из Донецка, он сказал: «Нужно девчонок спасать». Девчонки нам понравились. Мы объяснили, что мы живем на Севере, что здесь не так тепло, откуда вы родом. Они, скорее всего, не понимали, что такое зима северная, куда они едут. Им не было страшно, им было главное, чтобы у них были родители. Мама и папа. Девчонки хотят заниматься тяжелой атлетикой. Спортивная семья. Андрей, нам тебя очень не хватает! Возвращайся быстрее. Такого папы, наверное, ни у кого нет, который все может.
– Привет, папа! Мы тебя любим.
– И ждем тебя!
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