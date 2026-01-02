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Более четверти немецких компаний боятся 2026-го из-за мрачных перспектив

02 января 2026 07:53
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Немецкие компании не ждут ничего хорошего от 2026 года. Национальный экономический институт провел исследование, результаты которого оказались совсем не праздничными, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Более четверти немецких компаний боятся 2026-го из-за мрачных перспектив-2

Так, почти всем предприятиям в ушедшем году пришлось работать в условиях политической и экономической неопределенности, падения спроса на продукцию и высоких издержек на производство. Из более чем 60 крупных компаний 49 уверены, что 2026-й не положит конец экономическому кризису, а более четверти убеждены, что год будет еще тяжелее.

Особенно пессимистичные настроения наблюдаются в строительной отрасли, а также в торговле. Согласно данным Немецкого экономического института, реального подъема промышленности не предвидится. Больше всего пострадают автомобильная и текстильная отрасли. Их ожидают снижения объемов производства и массовые сокращения персонала. 

# Германия

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