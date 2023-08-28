Кадлубай о новых школьных изданиях: это не переписывание учебников заново, это процесс доработки

Новости Беларуси. Экзамен держит образование. Кого и по каким дисциплинам могут отправить на пересдачу? Как создают педагогические новшества и нужны ли они реально школьникам? Скоро в школу, потому на площадке ток-шоу «По существу» прошел педсовет, чтобы сделать выводы из параграфов, где проведена работа над ошибками. Алена Сырова, СТВ:

Пару недель назад у главы государства было совещание, это, наверное, не то, которое он анонсировал весной в плане того, что будет масштабный разговор о встряске всей системы образования наподобие того, что мы видели с Минздравом. Это все-таки была, я думаю, подготовительная работа. Тем не менее она была практически за месяц до нового учебного года начата. И тогда Президент сказал о том, что до 25 августа те вопросы, которые поднимались, недочеты, о которых шла речь, должны быть устранены. С чем успели, а с чем, может быть, нет? Понимаю, что, наверное, не можете сказать, с чем не успели, хотя…

Александр Кадлубай, заместитель министра образования Беларуси:

Совещание, которое было 18 августа у главы государства, обозначило ряд проблемных вопросов. На сегодня их можно разделить на категории, одну из них вы уже затронули – получение сертификатов готовности учреждениями образований. Здесь цифры говорят сами за себя. Кроме того, были подняты вопросы качества учебников и учебных пособий в учреждениях образования. Здесь нужно отметить, что данная работа выполняется на системной основе. Здесь были поручения соответствующие главы государства, которые выполнялись в срок, и была переиздана вся линейка с 1-го по 11 классы учебных пособий. На сегодня это не переписывание учебников заново новыми авторскими коллективами, это процесс доработки, получения обратной связи от педагогов, от методических служб и шлифования учебников. Нужно понимать, что мы взяли за основу в этом вопросе практику, которая была в Советском Союзе – учебник работает в учреждении, получение обратной связи в зависимости от того, какое количество часов ребенок пользуется этим учебником, через такое количество лет подходит срок переиздания учебного пособия.

Кирилл Казаков, СТВ:

Мы знаем о том, что в Telegram-канале Минобра появился QR-код, куда можно перейти и сообщить о том, какие ошибки есть или нет в этом или другом учебнике. Я, может быть, буду здесь жестким ретроградом, но, мне кажется, да, с одной стороны – понятно. С другой стороны – я знаю, что прокуратура очень внимательно относилась к тому, что написано в учебниках. Но когда мы готовились к программе, мне рассказывали такой факт, что перечисление названий озер, кажется, что слишком много для восприятия. Мне кажется, это субъективное мнение. И возникает вопрос, вы говорите, что к советской системе образования апеллируете. Но там были учебники, мы по ним учились, я не знаю, чтобы ты сидел на уроке или перемене, раз, скачал и написал, что тебе не нравится. Это такая система, в которой тебе очень много жалуются. Есть у нас такие люди, которых жалобщиками называют профессиональными.