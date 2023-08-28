«Мины американские, немецкие – вся европейская шелупонь». Что сейчас происходит на Донбассе?

Командир взвода штурмового батальона. Позывной «Пророк»:

Первый раз, когда я вышел на позицию, я смог найти и забрать брата по жене, братишка, он погиб на своей позиции. Его позиция была расстреляна прямой наводкой с танка, то есть сами понимаете, что прямое попадание с танка мало что оставляет от человека. Забрал все, что смог от него, вывезли, похоронили.

В Никольском я попал под газовую атаку. Хлопки были подобно взрыву небольших петард. Просто сгусток белого облачка. В тот момент мне повезло, газ сдуло ветром. Сейчас, когда я прибыл на позицию, сегодня я узнал, что соседние районы у нас выкидывали «лепестки».

Людмила Гладкая, обозреватель газеты «СБ. Беларусь сегодня»:

Здесь просто задача – мины?

Командир взвода штурмового батальона. Позывной «Пророк»:

Нет, мины – это, так сказать, моя личная инициатива. Да, я проходил краткий курс сапера, но мы обучались на нашей, отечественной мине. Здесь мины американские, немецкие – вся европейская шелупонь. То, что им поставляется НАТО.