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«Мины американские, немецкие – вся европейская шелупонь». Что сейчас происходит на Донбассе?

28 августа 2023 17:57
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Командир взвода штурмового батальона. Позывной «Пророк»:
Первый раз, когда я вышел на позицию, я смог найти и забрать брата по жене, братишка, он погиб на своей позиции. Его позиция была расстреляна прямой наводкой с танка, то есть сами понимаете, что прямое попадание с танка мало что оставляет от человека. Забрал все, что смог от него, вывезли, похоронили.

В Никольском я попал под газовую атаку. Хлопки были подобно взрыву небольших петард. Просто сгусток белого облачка. В тот момент мне повезло, газ сдуло ветром. Сейчас, когда я прибыл на позицию, сегодня я узнал, что соседние районы у нас выкидывали «лепестки».

Людмила Гладкая, обозреватель газеты «СБ. Беларусь сегодня»:
Здесь просто задача – мины?

Командир взвода штурмового батальона. Позывной «Пророк»:
Нет, мины – это, так сказать, моя личная инициатива. Да, я проходил краткий курс сапера, но мы обучались на нашей, отечественной мине. Здесь мины американские, немецкие – вся европейская шелупонь. То, что им поставляется НАТО.

«Мины американские, немецкие – вся европейская шелупонь». Что сейчас происходит на Донбассе?-1

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# Международная политика # общество # Людмила Гладкая # Фотофакт

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