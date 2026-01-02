Новый год принес хорошие новости людям серебряного возраста. Трудовые пенсии в Беларуси увеличатся на 14,5 % и составят 1107 рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На увеличение пенсий повлиял рост бюджета прожиточного минимума. Также будут изменены возрастные доплаты, которые полагаются белорусам старше 75 лет. Кроме того, увеличатся выплаты участникам и инвалидам Великой Отечественной войны. Отметим, что в Беларуси насчитывается около 2 миллионов 400 тысяч пенсионеров. Около полумиллиона из них продолжают трудовую деятельность.

Елена Гоморова, начальник главного управления пенсионного обеспечения Министерства труда и социальной защиты Беларуси:

Это сферы образования, сферы услуг, медицинская и промышленность. И в принципе решается две задачи. Это задача – привлечения кадров, а вторая – это действительно «Активное долголетие». Когда наши граждане, как правило, они в течение пяти лет работают после назначения пенсии, то есть они еще активны, они учат молодежь. Поэтому вот принятые изменения в законодательстве как бы позволили им все-таки оставаться дольше на рынке труда.

В Беларуси улучшение жизни пенсионеров реализуется через Национальную стратегию «Активное долголетие – 2030». Основные ее направления – здравоохранение, экономическая поддержка, социальная адаптация и продление активной жизни.