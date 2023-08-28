Почему в современной Беларуси не надо учиться по советским учебникам? Мнение экспертов
Экзамен держит образование. Кого все-таки и по каким дисциплинам могут отправить на пересдачу? Как создают педагогические новшества и нужны ли они реально школьникам? Скоро в школу, потому на площадке ток-шоу «По существу» пройдет педсовет, чтобы сделать выводы из параграфов, где проведена работа над ошибками.
Алена Сырова, СТВ:
Часто говорят, что в Советском Союзе была образцовая, эталонная система образования. Говорят о том, что надо брать пример с того периода с точки зрения адукацыі нашей. Но даже здесь мы сказали, что учебники переиздавали по очень много раз. Возникает вопрос: что проще – давайте возьмем старые учебники и просто по ним будем учиться.
Олег Дьяченко, ректор Академии последипломного образования, заместитель председателя Постоянной комиссии:
Учебник должен соответствовать требованиям развития современной науки.
Алена Сырова:
А что там несовременного?
Кирилл Казаков, СТВ:
Слушай, учебник истории 1990 года закончен 1990-м годом как минимум.
Алена Сырова:
Учебник истории, а что в учебнике русского языка может быть не так? Я в теории, это просто для рассуждения. Если мы говорим, что есть какой-то эталон и все время к этому апеллируем, что есть классная база, то зачем придумывать велосипед?
Кирилл Казаков:
Условно говоря, «Войну и мир» один раз написали и все ее читают.
Александр Кадлубай, заместитель министра образования Беларуси:
Давайте все-таки закончим. Нас же интересует, чтобы ребенок получил знания. А мы все об учебнике, потом об учителе. А это нужно в комплексе рассматривать. Понимаете, нет ничего проще, чем взять учебники, а почему не царской России? Ну почему, что в русском языке поменялось со времен царской России?
Кирилл Казаков:
«Ять» исчезло.
Александр Кадлубай:
Так и с Советского Союза поменялось. Времени передачи не хватит рассказать. Вопрос заключается в том, что учебники, глава государства получил, во все составы войдут учителя-методисты.
Алена Сырова:
Целую комиссию поручил создать.
Александр Кадлубай:
Конечно, так она создана и работает. И они станут такими, как должны быть. Задача, чтобы педагог, взяв этот учебник, мог его максимально применить. А учебник – это инструмент, не догма.
Кирилл Казаков:
Мы для того эту мысль и вводили. Зачем говорить о том, что, например, учебник сложен для восприятия, когда в итоге преподает учитель. И мы сами только что сказали, что самая главная история – это инструмент. Так объясните тогда, прокуратура проверяет, мы в итоге пришли к выводу, что учебник – это инструмент. Хорошо, но точеная сабля острая, можно ей как траву косить, так и человека убивать. Но при этом все зависит от учителя. Так может быть учебники, если они сложны для седьмого класса, не так уж плохи?
Алена Сырова:
Преподаватель ведь сам может скорректировать, какую информацию преподавать, а какую нет. Про четыре озера рассказать или про 27.
Александр Кадлубай:
Либо в TikTok ролик сделать…
Алена Сырова:
Это же отвлекает внимание ребят.
Игорь Марзалюк, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
В чем важность учебника? Учебник – это выверенное руководство к действию. Есть программа…
Алена Сырова:
Кому?
Игорь Марзалюк:
И для учителя, и для учебного процесса. То, чему он обязан обучить ребенка. Не художественный свист, не собственные уходы в сторону, а четко выверенное с учетом государственной программы поставленных задач обучение тому или другому предмету. Особо это касается той взрывоопасной серии. И мы, которые гуманитарная наука, и история.
Алена Сырова:
А математика, а физика?
Игорь Марзалюк:
Опять же, и математика, и физика – это определенные умения, определенные навыки. Это определенный базовый уровень знаний, который они должны все в обязательном порядке позитивно усвоить. И именно эти вещи оконтуриваются программой и учебником. Учитель имеет право и должен дать от А до Я, что есть в этом учебном пособии. Все остальное – факультативы для наиболее развитых, наиболее пытливых.
Алена Сырова:
А зачем этим пытливым QR-коды?
Игорь Марзалюк:
Давайте по QR-коды. Чем они хороши? Когда не было QR-кодов, такой, как я, шел и брал многотомную энциклопедию в читальном зале. А сегодня, если это методически выверено… Я, допустим, где редактором был, мы каждый этот QR-код и то, что на этом сайте, проверяли. То есть там нет токсичности. Допустим, если касается Конституции страны, есть соответствующие наши государственные ресурсы. И если ребенку хочется…
Кирилл Казаков:
То есть там не «Википедия»?
Игорь Марзалюк:
Естественно. Это вообще оскорбление научного знания.
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