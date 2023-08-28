Почему в современной Беларуси не надо учиться по советским учебникам? Мнение экспертов

Экзамен держит образование. Кого все-таки и по каким дисциплинам могут отправить на пересдачу? Как создают педагогические новшества и нужны ли они реально школьникам? Скоро в школу, потому на площадке ток-шоу «По существу» пройдет педсовет, чтобы сделать выводы из параграфов, где проведена работа над ошибками.

Алена Сырова, СТВ:

Часто говорят, что в Советском Союзе была образцовая, эталонная система образования. Говорят о том, что надо брать пример с того периода с точки зрения адукацыі нашей. Но даже здесь мы сказали, что учебники переиздавали по очень много раз. Возникает вопрос: что проще – давайте возьмем старые учебники и просто по ним будем учиться.

Олег Дьяченко, ректор Академии последипломного образования, заместитель председателя Постоянной комиссии:

Учебник должен соответствовать требованиям развития современной науки. Алена Сырова:

А что там несовременного? Кирилл Казаков, СТВ:

Слушай, учебник истории 1990 года закончен 1990-м годом как минимум. Алена Сырова:

Учебник истории, а что в учебнике русского языка может быть не так? Я в теории, это просто для рассуждения. Если мы говорим, что есть какой-то эталон и все время к этому апеллируем, что есть классная база, то зачем придумывать велосипед? Кирилл Казаков:

Условно говоря, «Войну и мир» один раз написали и все ее читают.

Александр Кадлубай, заместитель министра образования Беларуси:

Давайте все-таки закончим. Нас же интересует, чтобы ребенок получил знания. А мы все об учебнике, потом об учителе. А это нужно в комплексе рассматривать. Понимаете, нет ничего проще, чем взять учебники, а почему не царской России? Ну почему, что в русском языке поменялось со времен царской России? Кирилл Казаков:

«Ять» исчезло. Александр Кадлубай:

Так и с Советского Союза поменялось. Времени передачи не хватит рассказать. Вопрос заключается в том, что учебники, глава государства получил, во все составы войдут учителя-методисты. Алена Сырова:

Целую комиссию поручил создать. Александр Кадлубай:

Конечно, так она создана и работает. И они станут такими, как должны быть. Задача, чтобы педагог, взяв этот учебник, мог его максимально применить. А учебник – это инструмент, не догма.

Кирилл Казаков:

Мы для того эту мысль и вводили. Зачем говорить о том, что, например, учебник сложен для восприятия, когда в итоге преподает учитель. И мы сами только что сказали, что самая главная история – это инструмент. Так объясните тогда, прокуратура проверяет, мы в итоге пришли к выводу, что учебник – это инструмент. Хорошо, но точеная сабля острая, можно ей как траву косить, так и человека убивать. Но при этом все зависит от учителя. Так может быть учебники, если они сложны для седьмого класса, не так уж плохи? Алена Сырова:

Преподаватель ведь сам может скорректировать, какую информацию преподавать, а какую нет. Про четыре озера рассказать или про 27. Александр Кадлубай:

Либо в TikTok ролик сделать… Алена Сырова:

Это же отвлекает внимание ребят. Игорь Марзалюк, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

В чем важность учебника? Учебник – это выверенное руководство к действию. Есть программа… Алена Сырова:

Кому?