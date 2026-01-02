Всевысотный обнаружитель! На вооружение белорусской армии поступила новая радиолокационная станция

Сохранение мира и спокойствия – одна из главных целей на 2026 год. Это подчеркнул глава государства в своем новогоднем обращении. В подтверждение этих слов технический парк Вооруженных Сил продолжает плановое обновление: в распоряжение белорусских зенитных ракетных войск поступила новейшая радиолокационная станция – всевысотный обнаружитель, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Станция действует на дистанции до 300 километров. Способна обнаруживать и сопровождать одновременно до 100 целей и передавать по ним данные. Принятие на вооружение и заступление новой радиолокационной станции на боевое дежурство является одним из этапов перевооружения подразделений ВВС и войск ПВО на новые зенитные ракетные комплексы «Триумф».

Кирилл Новопольцев, командир 56-го зенитного ракетного полка:

Всевысотный обнаружитель способен обнаруживать цели как на предельно малых высотах, включая крылатые ракеты, беспилотные летательные аппараты самолетного типа, так и цели, которые находятся в стратосфере. Его возможности позволяют беспровально проводить цели на всю глубину зоны обнаружения.

Новый комплекс автоматизирован практически полностью. Операторы полка обучены работать как в автоматическом режиме, так и обнаруживать цели самостоятельно. Процесс передачи информации также автоматизирован – станция обнаруживает цель и сразу передает данные на командный пункт, а с него информация мгновенно поступает в зенитные ракетные дивизионы.