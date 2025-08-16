Новости по тегу #Юрий Алексей

Со сферой он знаком, что называется, изнутри. За плечами многолетняя карьера артиста и концертная деятельность. Как никто другой Руслан Чернецкий понимает значимость поставленных перед ним задач и приложит все силы для их выполнения.
К работе планируют приступить в символическую дату – 23 февраля. Ну а уже весной пройдут съемки основных сцен киноленты. Создатели рассчитывают, что «Батька Минай. Партизанская легенда» станет громким открытие XXXI кинофестиваля «Лістапад» в ноябре 2025-го, в год 80-летия Великой Победы.
В минувшие выходные на киностудии «Беларусьфильм» прошел масштабный кастинг на съемки в совместном белорусско-китайском художественном фильме.
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