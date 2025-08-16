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Новости по тегу #Юрий Алексей

13 команд участвуют в межотраслевом турслёте в Гродненском районе
16 августа 2025 18:08

13 команд участвуют в межотраслевом турслёте в Гродненском районе

Игорь Петришенко представил коллективу Минкульта нового руководителя
02 декабря 2024 17:08

Игорь Петришенко представил коллективу Минкульта нового руководителя

В Минске подписали договор о производстве совместного с Россией фильма «Батька Минай. Партизанская легенда»
07 октября 2024 18:59

В Минске подписали договор о производстве совместного с Россией фильма «Батька Минай. Партизанская легенда»

Беларусь и Китай снимут совместный художественный фильм. Узнали, о чём будет эта картина
27 августа 2024 10:36

Беларусь и Китай снимут совместный художественный фильм. Узнали, о чём будет эта картина

Кино, книги, история – как нужно продвигать белорусскую культуру в массы? Обсудили эксперты
01 июля 2024 18:57

Кино, книги, история – как нужно продвигать белорусскую культуру в массы? Обсудили эксперты

Гендиректор «Беларусьфильма» рассказал, как поляки реагируют на фильм «На другом берегу»
01 июля 2024 17:31

Гендиректор «Беларусьфильма» рассказал, как поляки реагируют на фильм «На другом берегу»

«Беларусьфильм» снимет фильм о Батьке Минае. Пообщались с генеральным директором киностудии
09 мая 2024 11:20

«Беларусьфильм» снимет фильм о Батьке Минае. Пообщались с генеральным директором киностудии

В Баку открылись Дни белорусской культуры – что в программе?
03 апреля 2024 09:03

В Баку открылись Дни белорусской культуры – что в программе?

Дебют молодого режиссёра. Будут ли снимать продолжение комедии «Киношники»?
27 марта 2024 19:49

Дебют молодого режиссёра. Будут ли снимать продолжение комедии «Киношники»?

Итоги работы в сфере культуры подвели в Минске
16 февраля 2024 11:55

Итоги работы в сфере культуры подвели в Минске

«Обязательно будет фильм про любовь». Юрий Алексей о совместном белорусско-китайском кинопроизводстве
21 ноября 2023 11:18

«Обязательно будет фильм про любовь». Юрий Алексей о совместном белорусско-китайском кинопроизводстве

Заседание рабочей группы по кинематографии стран СНГ проходит в Минске
20 ноября 2023 10:42

Заседание рабочей группы по кинематографии стран СНГ проходит в Минске