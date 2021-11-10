«Гардеробу действительно можно позавидовать». А есть ли тренды в собачьей моде?

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны. Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:

Скажите, а вот гардероб ваших собачек не превышает ваш, совершенно случайно? Я представляю, собака такая с утра просыпается и думает: «Вот, как всегда, нечего надеть и некуда складывать вещи». Две главные проблемы женщин.

Евгения Чобанян, хозяйка трех терьеров:

У них отдельный шкаф, у них очень много, больше 100 одежек – это точно. Я сбилась, уже не подсчитываю. Начиная от носочков, трусиков, заканчивая шубами, дубленками, обувками. Но это порода такая, понимаете? Для овчарок, например, не нужно это, ну или там для других пород. Эта порода предполагает одежду в любом случае, потому что у них нет подшерстка. Их нужно одевать в силу того, что им холодно. Ну и конечно же, украшать, выпендриваться. Как без этого? Девушка с собачкой не может без бантика, без бусиков. Екатерина Забенько:

Терьерчики – такие терьерчики. Евгения Чобанян:

Да. Ну потому что они такие, понимаете, детки. Они такие девочки. Екатерина Забенько:

Слушайте, а как вы реагируете на то, что не все воспринимают йоркширских терьеров за собак. Отстоите?

Евгения Чобанян:

Вы знаете, вначале не принимали, а сейчас уже как-то люди спокойнее, лучше, нормальнее относятся к этому. В начале, да. Скажем так, мама вот этой девочки и бабушка этой соответственно, первая наша собачка – ей 16 лет, она старенькая, она дома, я ее не брала, она болеет сейчас – была крупненькая для своей породы. Когда я ее покупала, я даже не брала родословную, потому что я не предполагала на выставки куда-то ее отправлять. В силу того, что она, конечно же, не соответствовала таким стандартам выставок. Поэтому я даже и никогда не думала, что она кого-то будет там рожать, и кто-то у нас еще будет. Это уже тоже отдельный разговор по этому поводу. Началось с того, что она очень крупная. И люди даже спрашивали: «А кто это у вас? Это у вас йорк или кто»? Естественно, мне это было неприятно, потому что все-таки у нее родители достаточно такие дипломированные, породистые. Я не взяла родословную, потому что в тот момент нужно было доплачивать просто много денег за нее. И я стала ее просто одевать. Я стала ее украшать для того, чтобы обращали внимание не на ее размер, несоответствие стандарту, а просто идет со мной рядом мохнатенький ребенок. Татьяна Савчик, ведущая ток-шоу:

Евгения, меня всегда очень интересовал вопрос: когда я сморю на владельцев маленьких собак, которые так всячески их украшают, а гардеробу действительно можно позавидовать, в этом есть какая-то функциональная часть? Вот эти многочисленные комбинезончики, шапочки, ботиночки. Действительно ли это все необходимо и вы это используете не моды ради?

Евгения Чобанян:

Есть вещи, которые практичные, есть вещи, которые хочется. А вот это, например, костюм принцессы для костюмированных шоу. Наша бабушка, старшая собачка – звезда костюмированных шоу. И у нее очень много нарядов таких, именно костюмов для шоу. Екатерина Забенько:

Скажите, а есть какие-то вот тренды в собачьей моде? Евгения Чобанян:

Вообще, да. Есть. Екатерина Забенько:

Вот я смотрю тут по оттенкам – светлые, блестящие. То есть блеск – это обязательно должно быть? Евгения Чобанян:

Нет, это просто мама такая сорока. Екатерина Забенько:

То есть маме нравится блеск. Поэтому собачки вкусовые предпочтения с удовольствием поддержат. Я смотрю, тут уже мех пошел. Евгения Чобанян:

Вообще многие собачки не любят даже одеваться. Екатерина Забенько:

Скажите, а как часто вы меняете наряды в течение дня?

Евгения Чобанян:

Бывает и два-три раза в день, если гуляем или идем в гости. А бывает, что не одеваемся. Бывает, если дома прохладно, пока не включили отопление, они ходят в маечках, баечках, платьицах. Екатерина Забенько:

А пижамки, может быть, есть какие-то даже? Евгения Чобанян:

Есть пижамки, да. Есть банные халатики. Екатерина Забенько:

Я смотрю вот эти кубки – тоже, наверное, ваши достижения? Евгения Чобанян:

Да. Но это достижение нашей бабушки. Я как говорю, это костюмированное шоу. Когда мы занимались благотворительным костюмированным шоу.

Екатерина Забенько:

Раз я уже подошла, просто я сделаю акцент на то, что ногти накрашены. И, в общем-то, маникюр свежее, чем у меня, я очень извиняюсь. Вот это особенность собачьей жизни, как говорится. Татьяна Савчик:

Многие могли бы позавидовать. Александра Каштанова, ведущая ток-шоу:

Расскажите, как приучить питомца носить такие красивые вещи? Это с самого рождения нужно? Евгения Чобанян:

Вы знаете, что, во-первых, питомцы есть разные. Есть питомцы, которые просто не любят одеваться. Бывает такое. У нас было, не в моей практике, но было. Ну, не любят. Но все равно нужно для того, чтобы питомец не болел, чтобы не болели потом почки, не было цистита, мочевые пузыри, там всякие вот эти нюансы. Вот эту породу нужно одевать. Потому что у них нет подшерстка, у них волосики, как человеческий волос.

Татьяна Савчик:

Необходимостью это тоже продиктовано? Евгения Чобанян:

Да. И в холодное время, конечно. Начиная от баечек, свитеров, заканчивая комбинезонами такими теплыми, уже зимними – это необходимость. Татьяна Савчик:

Хорошо. А где берете? То есть вы заказываете где-то? Индивидуальный пошив? Откуда это все? Евгения Чобанян:

Да, есть индивидуальный пошив. Есть мастера, которые сами шьют. Есть люди, которые вообще сами шьют и вяжут на своих питомцев. Что-то сделано моими руками, что-то заказано. Вот эти – то, что на них сейчас– это фирменные вещи, которые были привезены из-за границы.