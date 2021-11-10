Мастер-классы, репетиции и экскурсии. Как ребята готовятся к республиканскому проекту «Студент года»?

Новости Беларуси. В Минске выбирают «Студента года», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Во Дворце детей и молодежи прошел первый конкурсный этап – защита проектов и демонстрация ораторского мастерства. На сцену вышли 13 ребят из 11 столичных вузов.

Это молодежь, которая ведет активную научную и творческую деятельность со средним баллом не менее 8. Для них подготовлены разнообразные испытания, где они проявят свой артистизм, интеллектуальные и творческие способности. Конкурс проходит очно и в онлайн-формате.

Дарья Павловская, главный специалист Минского городского комитета БРСМ:

Данный конкурс был запущен с сентября 2021 года по высшим учебным заведениям Минска. Сегодня для ребят у нас проходит три уже испытательных этапа – это ораторский конкурс, конкурс проектов и интеллектуальный конкурс. Мы разделили все на два дня, сегодня у нас проходят первые этапы. Заключительные этапы проходят 16 ноября. Регулярно для них проходят репетиции дефиле, чтобы они знали, как они могут держаться на сцене, как выходить правильно, стоять, держать плечики ровно. И был мастер-класс по ораторскому мастерству.

Ксения Лащевская, студентка Белорусского государственного педагогического университета имени Максима Танка:

Действительно классное мероприятие, которое позволяет нам сдружиться всем вместе, раскрыть себя в разных сферах – это различные мастер-классы и тренинги, посещение интересных, действительно интересных экскурсий. Знаю, что все решится 16 числа, и могу только пожелать всем участникам огромной удачи, терпения и чтобы победил из нас сильнейший.

Назар Бордак, студент Академии управления при Президенте Республики Беларусь:

Я являюсь активным участником большинства мероприятий, проводимых организацией. Я жду от этого конкурса в первую очередь каких-то для себя положительных эмоций, конечно же, опыта. Хотелось бы победить. Участники все достойные, но выиграет, конечно же, сильнейший.