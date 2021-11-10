«Либо не заводи животное, либо делай как надо». Грумер рассказала о культуре содержания питомцев

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу « Точки над i ». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.

Екатерина Забенько , ведущая ток-шоу: Руслана, что в вашем понимании неадекватные хозяева? Потому что я, например, часто вижу в интернете фотографии, и даже бывают видео собак, которые татуированные, с пирсингом. То есть уже окраска шерсти для собак – это, мне кажется, уже считается нормальной практикой. Но все остальное, мне кажется, это уже вопрос даже защиты животных.

Руслана Радкевич, грумер:

Неадекватность хозяев для меня как грумера – это нежелание достойно ухаживать за своим питомцем. То есть ты завел животное, ты за него отвечаешь. Либо не заводи животное, либо делай как надо. То есть не делай стрижки, которые нанесут вред здоровью, делай это регулярно. Не можешь посещать грумера, научись делать это сам. Сегодняшний мир позволяет это сделать, не выходя из дома, двумя нажатиями клавиш на компьютере.

Что касаемо татуировок и пирсингов у животных. Вообще, в 99 % случаев вот эта информация – просто я ее тоже периодически смотрю – это реально Photoshop. Есть один кот-сфинкс – вот у него хозяин странный человек, назовем это так – действительно татуированное животное.

Екатерина Забенько:

Это в Беларуси?

Руслана Радкевич:

Нет, это где-то в России.

Екатерина Забенько:

У нас таких примеров, я надеюсь, нет? Потому что все-таки адекватней и правильней относятся к животным белорусы.