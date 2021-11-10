«Последняя ночь была испытанием». Что рассказали польские волонтёры, которые смогли пробиться к беженцам?

Новости Беларуси. Когда происходящее вокруг шокирует и пугает, это не может не вызвать реакцию и по ту сторону границы. Польские активисты и волонтеры все активнее делятся эмоциями и выражают свое несогласие с действиями своего правительства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. О чем не получится умолчать и что не удастся скрыть даже от своих граждан? Материал Константина Герцева.

Наплыв иностранцев на границе и резкая реакция на это польских силовых структур продолжают накалять обстановку в приграничных районах. Польские власти заверяют, что полностью контролируют ситуацию, однако шокирующие кадры в СМИ заставляют местных жителей с беспокойством наблюдать за происходящим. ​Польский общественный активист: поражают кадры детей, которые после многих дней хождения по лесу устали, голодны. Читайте здесь.

Градус недопонимания в польском обществе подогревают факты замалчивания масштабов миграционного кризиса и категоричного запрета на работу волонтеров, представителей правозащитных организаций и журналистов в этом регионе. Строгие меры политики объяснили режимом чрезвычайного положения. Некоторые волонтеры все-таки смогли пробиться к иностранцам и открыто говорят об увиденном.

Яков Сыпянский, волонтер:

Катастрофа действительна велика. Многие из них голодны и отчаянно нуждаются в защите, для большинства из них последняя ночь была испытанием. Они сказали нам, что были в грязи всю ночь и вода стояла по колено.