«Последняя ночь была испытанием». Что рассказали польские волонтёры, которые смогли пробиться к беженцам?
Новости Беларуси. Когда происходящее вокруг шокирует и пугает, это не может не вызвать реакцию и по ту сторону границы. Польские активисты и волонтеры все активнее делятся эмоциями и выражают свое несогласие с действиями своего правительства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
О чем не получится умолчать и что не удастся скрыть даже от своих граждан? Материал Константина Герцева.
Наплыв иностранцев на границе и резкая реакция на это польских силовых структур продолжают накалять обстановку в приграничных районах. Польские власти заверяют, что полностью контролируют ситуацию, однако шокирующие кадры в СМИ заставляют местных жителей с беспокойством наблюдать за происходящим.
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Градус недопонимания в польском обществе подогревают факты замалчивания масштабов миграционного кризиса и категоричного запрета на работу волонтеров, представителей правозащитных организаций и журналистов в этом регионе. Строгие меры политики объяснили режимом чрезвычайного положения.
Некоторые волонтеры все-таки смогли пробиться к иностранцам и открыто говорят об увиденном.
Яков Сыпянский, волонтер:
Катастрофа действительна велика. Многие из них голодны и отчаянно нуждаются в защите, для большинства из них последняя ночь была испытанием. Они сказали нам, что были в грязи всю ночь и вода стояла по колено.
Нарушения прав человека со стороны польских властей осудили международные правозащитные организации. Они в свою очередь заявили, что будут и дальше продолжать отстаивать право иностранцев на законный въезд в страны Европейского союза.