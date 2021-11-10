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«Идут по лепесткам». Что происходит на свадьбах для собак и как жених с невестой находят друг друга?

10 ноября 2021 13:53
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Татьяна Савчик, ведущая ток-шоу:
Я так понимаю, что выставки – это все равно какой-то элемент потешить самолюбие человеческое, да? Потому что собаке, по большому счету, все равно, какую там медаль она выигрывает. А есть еще один интересный момент, который все больше начинает сопровождать нашу жизнь – это различные мероприятия для собак. Мало того, что у нас тут, понимаете ли, есть уйма нарядов. Их же надо выгуливать. Я предлагаю обсудить такую тему, как свадьбы для собак. Действительно наслышаны о том, что в Японии сейчас это становится такой традицией, когда и тот же фрак, и та же фата, и те же стразики.

«Идут по лепесткам». Что происходит на свадьбах для собак и как жених с невестой находят друг друга?-1

Евгения Чобанян, хозяйка трех терьеров:
Это камушек в наш огород.

Александра Каштанова, ведущая ток-шоу:
Да. Может быть, еще и брачный договор?

Евгения Чобанян:
Собаководы обычно не любят этих всех дел, потому что как бы мы очеловечиваем собачек, делаем для них там всякие дни рождения, свадьбы.

Татьяна Савчик:
Мне кажется, что они издеваются прямо над собаками.

«Идут по лепесткам». Что происходит на свадьбах для собак и как жених с невестой находят друг друга?-4

Евгения Чобанян:
Понимаете, некоторым собакам это не нравится. Я думаю, что не стоит тому, кому не нравится, это делать. Например, вот моим нравилось. Младшие еще как бы не доросли тогда. А у старшей были полноценные три свадьбы. Одна из них в салоне для собачек, с приглашением телевидения, фотографа.

Татьяна Савчик:
Слушайте, это так любопытно. Как это все происходит, организация?

Евгения Чобанян:
Лепестки роз. Идут по лепесткам, подходят к ведущему, произносят какие-то там фразы.

Татьяна Савчик:
Вы это заранее репетируете как-то?

Евгения Чобанян:
Нет, это не репетируется. Вот, опять же, все равно для людей. Все равно это развлекалочка для людей. Но собачкам тоже интересно.

«Идут по лепесткам». Что происходит на свадьбах для собак и как жених с невестой находят друг друга?-7

Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:
Мне кажется, в первую очередь, наверное, для хозяев, да?

Евгения Чобанян:
Конечно.

Екатерина Забенько:
То есть это – то событие, которое вы потом долго помните, выкладываете в соцсети?

Евгения Чобанян:
Фотографии, видео, да. Это все конечно интересно. Свадебное платье шила.

«Идут по лепесткам». Что происходит на свадьбах для собак и как жених с невестой находят друг друга?-10

Александра Каштанова:
Я представляю того ведущего, когда ему говорят: «Вы должны провести свадьбу». Он говорит: «Конечно, с удовольствием». И показывают потом, у кого будет свадьба.

Евгения Чобанян:
А ведущие тоже были с теми же собачками. Собачка со своей хозяйкой были ведущие.

Александра Каштанова:
А как вы выбирали суженых? Это какие-то знакомые?

Евгения Чобанян:
Суженых. Вы знаете, старшей собачке – я очень щепетильно к этому отнеслась. Очень так внимательно мы выбирали. Есть специальные сайты, где можно посмотреть, чтобы не было близкого родства, чтобы не было инбридинга.

Татьяна Савчик:
Вот так вот, как все предусмотрено.

Евгения Чобанян:
Опять же, свадьба была не тогда, когда у собачки течка. Это было тогда, когда еще собачки не хотели бы сойтись вместе, но тем не менее дружили уже. Уже подружились, уже познакомились.

«Идут по лепесткам». Что происходит на свадьбах для собак и как жених с невестой находят друг друга?-13

Татьяна Савчик:
Я стесняюсь спросить, и первая брачная ночь была?

Евгения Чобанян:
Первая брачная ночь обязательно была, но только значительно позже свадьбы. Потому что свадьба была до того.

Екатерина Забенько:
То есть у вас еще все строже, чем у людей?

Евгения Чобанян:
Да, очень строго. Во-первых, никогда сука не подпустит кобеля, если она не готова к спариванию.

Александра Каштанова:
А он ей говорит: «А я твой муж, дорогая, вот документы».

«Идут по лепесткам». Что происходит на свадьбах для собак и как жених с невестой находят друг друга?-16

Евгения Чобанян:
А сука говорит: «Нет, дорогой, пошел прочь». На самом деле, к этому надо тоже внимательно подходить и правильно. Потому что, когда я покупала первого щенка – вот йорка, которая сейчас старенькая у нас собачка, мне так сказали, что для здоровья надо повязать хотя бы раз. Это такая глупость, которая сопровождает очень многие продажи щенков. И когда хозяйка хочет потом тоже получить тоже какие-то дивиденды за щенка, плюс: «Еще вы мне доплатите, а потом еще щенка дадите». Либо хочет, может быть, каким-то образом, чтобы это продолжалось, не знаю.

На самом деле, это неправильно. Это я сейчас уже знаю, понимаю, что это неправильно. Что не каждая собачка должна к разведению допускаться, что есть нюансы всякие. И те, которые тоже и с родословной, и со всякими регалиями, тоже не все могут допускаться.

Екатерина Забенько:
В принципе, для того, чтобы завести собаку, нужно много чего знать?

Евгения Чобанян:
Конечно.

Екатерина Забенько:
Нам-то кажется, что просто понравилась собачка, мы ее приобрели. Давайте вернемся к этой интересной теме, как свадьба у собак. Откуда вы черпали вдохновение, где вы подсмотрели, когда пришла в голову такая идея?

«Идут по лепесткам». Что происходит на свадьбах для собак и как жених с невестой находят друг друга?-19

Евгения Чобанян:
Вообще, я сама человек творческий. И немножко занимаюсь фотосессиями, организацией, сама имею костюмерную. И вот эти наряды, это все шилось к определенным показам модным и к костюмированным шоу, и к свадьбе. Это шилось не просто так, а для чего-то, почему-то. К каждой свадьбе моей собачке шилось платье. Мужу – смокинг или фрак, там или какая-то одежка красивая. Цилиндр делался. Я делала своими руками много. Ожерелья красивые плелись. Опять же, развлекаловка.

Татьяна Савчик:
В общем, все по законам жанра, да?

Евения Чобанян:
Да. Босоножки были под платье, например, или туфельки.

«Идут по лепесткам». Что происходит на свадьбах для собак и как жених с невестой находят друг друга?-22

Екатерина Забенько:
Вы знаете, нельзя не спросить, потому что свадьба человеческая – не каждые могут потянуть, многие кредиты берут. А что кается собачьих свадеб, что там по деньгам?

Евгения Чобанян:
Это, конечно, не так дорого. Не так сильно это все в финансовом плане. Но все равно, конечно, купить ткань, пошить платье.

Татьяна Савчик:
Торт заказать, в конце концов.

Евгения Чобанян:
Да, торт, конечно. Только он будет не сладкий, он будет такой собачий. Есть уже производители, которые пекут лакомства для собак: и тортики, и печенки, и всякая всячина. Иногда можно побаловаться.

«Либо не заводи животное, либо делай как надо». Грумер рассказала о культуре содержания питомцев – подробнее здесь.

# Домашние животные # общество # Татьяна Савчик # Евгения Чобанян # Александра Каштанова # Екатерина Забенько # Фотофакт

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