«Идут по лепесткам». Что происходит на свадьбах для собак и как жених с невестой находят друг друга?

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны. Татьяна Савчик, ведущая ток-шоу:

Я так понимаю, что выставки – это все равно какой-то элемент потешить самолюбие человеческое, да? Потому что собаке, по большому счету, все равно, какую там медаль она выигрывает. А есть еще один интересный момент, который все больше начинает сопровождать нашу жизнь – это различные мероприятия для собак. Мало того, что у нас тут, понимаете ли, есть уйма нарядов. Их же надо выгуливать. Я предлагаю обсудить такую тему, как свадьбы для собак. Действительно наслышаны о том, что в Японии сейчас это становится такой традицией, когда и тот же фрак, и та же фата, и те же стразики.

Евгения Чобанян, хозяйка трех терьеров:

Это камушек в наш огород. Александра Каштанова, ведущая ток-шоу:

Да. Может быть, еще и брачный договор? Евгения Чобанян:

Собаководы обычно не любят этих всех дел, потому что как бы мы очеловечиваем собачек, делаем для них там всякие дни рождения, свадьбы. Татьяна Савчик:

Мне кажется, что они издеваются прямо над собаками.

Евгения Чобанян:

Понимаете, некоторым собакам это не нравится. Я думаю, что не стоит тому, кому не нравится, это делать. Например, вот моим нравилось. Младшие еще как бы не доросли тогда. А у старшей были полноценные три свадьбы. Одна из них в салоне для собачек, с приглашением телевидения, фотографа. Татьяна Савчик:

Слушайте, это так любопытно. Как это все происходит, организация? Евгения Чобанян:

Лепестки роз. Идут по лепесткам, подходят к ведущему, произносят какие-то там фразы. Татьяна Савчик:

Вы это заранее репетируете как-то? Евгения Чобанян:

Нет, это не репетируется. Вот, опять же, все равно для людей. Все равно это развлекалочка для людей. Но собачкам тоже интересно.

Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:

Мне кажется, в первую очередь, наверное, для хозяев, да? Евгения Чобанян:

Конечно. Екатерина Забенько:

То есть это – то событие, которое вы потом долго помните, выкладываете в соцсети? Евгения Чобанян:

Фотографии, видео, да. Это все конечно интересно. Свадебное платье шила.

Александра Каштанова:

Я представляю того ведущего, когда ему говорят: «Вы должны провести свадьбу». Он говорит: «Конечно, с удовольствием». И показывают потом, у кого будет свадьба. Евгения Чобанян:

А ведущие тоже были с теми же собачками. Собачка со своей хозяйкой были ведущие. Александра Каштанова:

А как вы выбирали суженых? Это какие-то знакомые? Евгения Чобанян:

Суженых. Вы знаете, старшей собачке – я очень щепетильно к этому отнеслась. Очень так внимательно мы выбирали. Есть специальные сайты, где можно посмотреть, чтобы не было близкого родства, чтобы не было инбридинга. Татьяна Савчик:

Вот так вот, как все предусмотрено. Евгения Чобанян:

Опять же, свадьба была не тогда, когда у собачки течка. Это было тогда, когда еще собачки не хотели бы сойтись вместе, но тем не менее дружили уже. Уже подружились, уже познакомились.

Татьяна Савчик:

Я стесняюсь спросить, и первая брачная ночь была? Евгения Чобанян:

Первая брачная ночь обязательно была, но только значительно позже свадьбы. Потому что свадьба была до того. Екатерина Забенько:

То есть у вас еще все строже, чем у людей? Евгения Чобанян:

Да, очень строго. Во-первых, никогда сука не подпустит кобеля, если она не готова к спариванию. Александра Каштанова:

А он ей говорит: «А я твой муж, дорогая, вот документы».

Евгения Чобанян:

А сука говорит: «Нет, дорогой, пошел прочь». На самом деле, к этому надо тоже внимательно подходить и правильно. Потому что, когда я покупала первого щенка – вот йорка, которая сейчас старенькая у нас собачка, мне так сказали, что для здоровья надо повязать хотя бы раз. Это такая глупость, которая сопровождает очень многие продажи щенков. И когда хозяйка хочет потом тоже получить тоже какие-то дивиденды за щенка, плюс: «Еще вы мне доплатите, а потом еще щенка дадите». Либо хочет, может быть, каким-то образом, чтобы это продолжалось, не знаю. На самом деле, это неправильно. Это я сейчас уже знаю, понимаю, что это неправильно. Что не каждая собачка должна к разведению допускаться, что есть нюансы всякие. И те, которые тоже и с родословной, и со всякими регалиями, тоже не все могут допускаться. Екатерина Забенько:

В принципе, для того, чтобы завести собаку, нужно много чего знать? Евгения Чобанян:

Конечно. Екатерина Забенько:

Нам-то кажется, что просто понравилась собачка, мы ее приобрели. Давайте вернемся к этой интересной теме, как свадьба у собак. Откуда вы черпали вдохновение, где вы подсмотрели, когда пришла в голову такая идея?

Евгения Чобанян:

Вообще, я сама человек творческий. И немножко занимаюсь фотосессиями, организацией, сама имею костюмерную. И вот эти наряды, это все шилось к определенным показам модным и к костюмированным шоу, и к свадьбе. Это шилось не просто так, а для чего-то, почему-то. К каждой свадьбе моей собачке шилось платье. Мужу – смокинг или фрак, там или какая-то одежка красивая. Цилиндр делался. Я делала своими руками много. Ожерелья красивые плелись. Опять же, развлекаловка. Татьяна Савчик:

В общем, все по законам жанра, да? Евения Чобанян:

Да. Босоножки были под платье, например, или туфельки.