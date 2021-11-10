«Лучшего компаньона по жизни нет». Как собака может спасти от одиночества, рассказала заводчик

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.

Татьяна Савчик, ведущая ток-шоу:

Если говорить об изменениях по отношению к собакам, к животным, но ведь изменения коснулись и владельцев питомцев в том числе. Вот даже раньше, я сужу, всегда у нас одинокая, или разведенная женщина, или не вышедшая замуж – это тут же любительница котов, обложенная на диване или еще что-то. А сейчас многие придерживаются другого мнения, что, наоборот, лучше, чем питомец или вот этот комочек счастья – лучшего компаньона по жизни нет. Вы согласны? Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:

И ведь говорят психологи, что это лучшая эмоциональная поддержка для человека. Особенно, который находится в каком-то сложном положении, может быть, одинок.

Анжела Конько, заводчик, хендлер, дрессировщик:

Да, действительно. С собакой ты никогда не будешь одинок. Это то существо, которое будет всегда рядом. Вы ночью встанете, он встанет с вами. Вы пойдете в другую комнату, воды попить, посмотреть в окно, он пойдет с вами. То есть вы уже не остаетесь никогда одиноки. Татьяна Савчик:

Мы в буквальном смысле слова с ними общаемся. Никто не крутит пальцем у виска – здравствуй, мой хороший, и все такое.

Руслана Радкевич, грумер:

Собачий, кошачий мир в целом не подразумевает того, что мы считаем друг друга сумасшедшими, потому что мы обращаемся к животному. Мы обращаемся, чтобы он нас понял. Потому что зачастую они значительно быстрее и правильнее понимают нас. Это мы неправильно доносим до них мысль. Вот, например, кто-то тут задумался и говорит «сидеть», а хотел, чтобы он лег. Он сидит и думает: «Хозяйка, ты что с ума сошла? Я уже сижу». Александра Каштанова, ведущая ток-шоу:

Вообще они понимают интонацию или команды, слова запоминают? Анжела Конько:

Некоторые слова. Они однозначно знают слова, которые им уже хорошо известны и благодаря которым они могут ориентироваться. Также они могут на жесты. Есть такое слово, как вкусняшка. И собаки обычно очень хорошо на него реагируют. Александра Каштанова:

Ушки раз на нее.

Анжела Конько:

Да. Игрушка. То есть слова, которые мы часто употребляем, которые наша собака уже знает досконально, и на это слово она среагирует однозначно. Все остальные наши километровые предложения, которые мы высказываем, из них собака будет узнавать только некоторые слова, которые в принципе она знает. Дальше это все действительно интонация. То есть если нам что-то не нравится, мы свой голос меняем немножечко на более грубый. Екатерина Забенько:

И правильно посмотреть на собаку, чтобы она все поняла. Анжела Конько:

И посмотреть тоже.

Евгения Чобанян, хозяйка трех терьеров:

Они очень чувствуют, когда смотришь и что-то не так сделали. А есть еще такой маленький анекдот: «У вас собачка служебная?» Я говорю: «Всмысле, как это служебная?» – «Вы ей служите, одеялком накрываете, платьица надеваете». Я говорю: «Да, служебная».