«Лучшего компаньона по жизни нет». Как собака может спасти от одиночества, рассказала заводчик

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.
Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.
Татьяна Савчик, ведущая ток-шоу:
Если говорить об изменениях по отношению к собакам, к животным, но ведь изменения коснулись и владельцев питомцев в том числе. Вот даже раньше, я сужу, всегда у нас одинокая, или разведенная женщина, или не вышедшая замуж – это тут же любительница котов, обложенная на диване или еще что-то. А сейчас многие придерживаются другого мнения, что, наоборот, лучше, чем питомец или вот этот комочек счастья – лучшего компаньона по жизни нет. Вы согласны?
Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:
И ведь говорят психологи, что это лучшая эмоциональная поддержка для человека. Особенно, который находится в каком-то сложном положении, может быть, одинок.
Анжела Конько, заводчик, хендлер, дрессировщик:
Да, действительно. С собакой ты никогда не будешь одинок. Это то существо, которое будет всегда рядом. Вы ночью встанете, он встанет с вами. Вы пойдете в другую комнату, воды попить, посмотреть в окно, он пойдет с вами. То есть вы уже не остаетесь никогда одиноки.
Татьяна Савчик:
Мы в буквальном смысле слова с ними общаемся. Никто не крутит пальцем у виска – здравствуй, мой хороший, и все такое.
Руслана Радкевич, грумер:
Собачий, кошачий мир в целом не подразумевает того, что мы считаем друг друга сумасшедшими, потому что мы обращаемся к животному. Мы обращаемся, чтобы он нас понял. Потому что зачастую они значительно быстрее и правильнее понимают нас. Это мы неправильно доносим до них мысль. Вот, например, кто-то тут задумался и говорит «сидеть», а хотел, чтобы он лег. Он сидит и думает: «Хозяйка, ты что с ума сошла? Я уже сижу».
Александра Каштанова, ведущая ток-шоу:
Вообще они понимают интонацию или команды, слова запоминают?
Анжела Конько:
Некоторые слова. Они однозначно знают слова, которые им уже хорошо известны и благодаря которым они могут ориентироваться. Также они могут на жесты. Есть такое слово, как вкусняшка. И собаки обычно очень хорошо на него реагируют.
Александра Каштанова:
Ушки раз на нее.
Анжела Конько:
Да. Игрушка. То есть слова, которые мы часто употребляем, которые наша собака уже знает досконально, и на это слово она среагирует однозначно. Все остальные наши километровые предложения, которые мы высказываем, из них собака будет узнавать только некоторые слова, которые в принципе она знает. Дальше это все действительно интонация. То есть если нам что-то не нравится, мы свой голос меняем немножечко на более грубый.
Екатерина Забенько:
И правильно посмотреть на собаку, чтобы она все поняла.
Анжела Конько:
И посмотреть тоже.
Евгения Чобанян, хозяйка трех терьеров:
Они очень чувствуют, когда смотришь и что-то не так сделали. А есть еще такой маленький анекдот: «У вас собачка служебная?» Я говорю: «Всмысле, как это служебная?» – «Вы ей служите, одеялком накрываете, платьица надеваете». Я говорю: «Да, служебная».
Екатерина Забенько:
Скажите, а нет такого момента, что люди, которые часто общаются с животными или с собаками, в частности своими, превращаются в такого рода социофобов? Потому что есть же фраза, которую мы все хорошо знаем: «Чем больше узнаю людей, тем больше нравятся собаки». Не было у вас такого, что вы стали абстрагироваться от людей, больше уделяя внимания своим питомцам?
Евгения Чобанян:
Нет, я, например, люблю людей. В принципе люблю людей. Я и работала все время с людьми, в этой области. Мне собаки их не заменили. Собаки – это собаки. Это, как я говорю, мои детки, это члены моей семьи, это младшие человечки в собачьей шкурке. Но они не заменяют людей, конечно.
«Идут по лепесткам». Что происходит на свадьбах для собак и как жених с невестой находят друг друга – подробнее здесь.