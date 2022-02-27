Гайдукевич – руководству Украины: мы плачем здесь, не вы. Если бы вы плакали, вы бы не спорили, ехать в Беларусь или нет

Новости Беларуси. 27 февраля в стране референдум по вопросу внесения изменений и дополнений в Конституцию, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. В Доме профсоюзов работает наша выездная студия. Виктория Ходосок весь вечер следит за данными, которые поступают в информационный центр от национальных наблюдателей. Мы уже приняли обновленную Конституцию. Для меня это понятно, это мой прогноз как политика Виктория Ходосок, политический обозреватель:

Уже участки для голосования закрыты, белорусы сделали свой выбор, мы скоро узнаем результаты. Но по-хорошему удивило досрочное голосование – 42,93 %. То есть явка довольно хорошая. С чем это связано? С желанием белорусов тех самых перемен, о чем говорили так много?

Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

И с этом тоже, но не только с этим. Это понимание людей, что надо консолидироваться. Для меня это именно так. У нас, у белорусов, возникло понимание, и оно не сейчас, на протяжении этих двух лет. Чем больше вызовов перед страной, тем больше должна быть консолидация. И это радует. И явка, и уже, я уверен, мы приняли обновленную Конституцию. Для меня это понятно, это мой прогноз как политика. Пусть еще не посчитали, но я в этом убежден. Это говорит о том, что мы созрели как нация. Мы всегда говорим: есть белорусская нация или нет? Вот она, есть. И второй момент – мы сегодня показали, что такое суверенитет и независимость. Ведь мы референдум провели для себя, для своей страны и своего народа. Не для кого-то. Мы все сделали сами. Сами написали закон, используя то, что люди хотят, сами провели референдум, не для какой-то страны, Запада. Ни на кого не оглядываясь. Мы доказали, что мы суверенны. И это очень важно и видно на фоне того, что происходит вокруг нас. Потому что весь мир обсуждает сейчас события в Украине. Но меня больше всего что злит – как можно вообще обсуждать, надо проводить переговоры, когда Россия предлагает, или нет, когда Президент Беларуси создает все условия. Вы еще думаете! А что вы думаете? А я сразу могу ответить. Несамостоятельны. Вместо того, чтобы думать о народе, думают о себе и ждут команды, можно проводить переговоры или нет.

А вот делаем все как хотим. Сами для своей страны и своего народа. Я поздравляю всю Беларусь, всех белорусов поздравляю. Мы сегодня стали сильнее. Вот в этот день, это исторический день, мы стали сильнее. И понятно, что с принятием Конституции новая жизнь не начнется завтра. Это только начало пути, это надо новые законы принимать, это надо модернизировать политическую систему. Это надо, чтобы институты власти работали по-новому. Это процесс. Но мы стали сильнее, потому что (я сейчас на всех эфирах говорю одно) для страны есть две страшных вещи – революция и застой. Вот мы выбрали самый правильный третий путь – это эволюционные перемены, развитие. Ни застоя нам не надо, ни разрушений, чтобы завтра строить какую-то волшебную Беларусь. Вон уже мы посмотрели, как построили в Украине, мы посмотрели, как построили в других странах постсоветского пространства. Нет, мы будем идти своим путем. В этом наша сила. И вот на этих позициях мы будем стоять. Виктория Ходосок:

Нельзя не вспомнить сегодняшнее выступление Владимира Зеленского, где он и вспомнил про нашу Конституцию, про наш референдум, призывая белорусов якобы сделать правильный выбор, хотя мы бы и без него разобрались и сделали его. Скоро узнаем результаты. Но таким вопиющим моментом, на мой взгляд, стало то, что он говорит, что украинцы сейчас не спят, а белорусы спят. Но почему украинцы в августе 2020-го спали, когда из Беларуси хотели сделать сегодняшнюю Украину? «Эти слезливые выступления – это в театре. А реально надо принимать меры, чтобы не гибли украинцы»

Олег Гайдукевич:

Да я по-другому скажу. Не надо эти актерские выступления с выбиванием слезы. Мы плачем больше сейчас по украинским детям, женщинам и по тому, как сейчас в Киеве расстреляли скорую помощь. Вот мы с вами говорим, 30 минут назад расстреляли скорую помощь. Кто? Те, кому раздали оружие, автоматы. Это же дикость. Из тюрем людей повыпускали. Не надо нас учить. И не надо слезу выбивать. Мы ведем себя крайне порядочно. Даже после того, как вы вводили незаконные санкции, после того, как вы спонсировали нам здесь терроризм и экстремизм. После того, как все оружие, которое здесь нелегально было… В том числе и меня хотели сжечь год назад. Я что, забыл про это? Нет. Откуда это все шло? Оттуда. И мы все равно все делаем для мира. Мы об украинцах сейчас переживаем. Мы плачем здесь, не вы там плачете. Если бы вы плакали (я обращаюсь к руководству Украины), вы бы не спорили, ехать в Минск или не ехать, ехать в Гомель или не ехать. Вы бы полетели туда на крыльях ночи, потому что переживаете за украинцев. Мы переживаем, Президент переживает. Это мы сейчас делаем все, чтобы был мир. Это Беларусь сейчас делает все, чтобы не всколыхнула вся Европа. Мы прекрасно понимаем и видим все процессы, которые происходят. Поэтому эти слезливые выступления – это в театре. А реально надо принимать меры, чтобы не гибли украинцы. А для этого надо было все время президентства работать, а не актерствовать. Страну спасать. Надо объединять, надо идти на переговоры, надо договариваться. И даже сейчас, когда полыхает, надо делать все, чтобы не полыхало. Вот это называется защищать страну. А мы продолжим нести мир в Украину. Мы и гуманитарный коридор сделаем, мы и переговоры организуем. И Президент сегодня правду сказал. Мы абсолютно себя порядочно, честно ведем после всего, что с нами делали. Почему? Потому что на самом деле мы суверенны. А поскольку мы суверенны, мы знаем, что нам хочется, чтобы была Украина мирной, чтобы там людей не убивали, чтобы там спокойно было и хорошо. Мы это хотим, это наши соседи. Это больше никто не хочет, никто, потому что всем остальным – полыхает, и хорошо. Где Запад, что делает Запад? Санкции вводит. И оружия побольше. Стреляйте, стреляйте, стреляйте. И еще у меня догадка, и сейчас она подтверждается: они и переговоры хотят сорвать. Вот у меня такое ощущение, что им очень хочется, чтобы это все продолжилось. Европа не хочет, а там, за океаном, им хочется, чтобы полыхало и горело. Но мы на эмоции не спустимся. Наша задача сейчас – и свою страну укреплять, и сделать так, чтобы в Украине не было смертей. Мы все для этого сделаем. Бесит, что те, кто призывал в 2020 году бить милиционеров, сейчас призывают к миру