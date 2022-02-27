«Были случаи, когда приходили, скандалили». Михаил Орда о том, как проходил основной день референдума

Новости Беларуси. У нас есть возможность связаться со студией, которая работает в информцентре Дома профсоюзов. Напомним, в организации и проведении референдума это общественное объединение активно участвует, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. К нашему эфиру присоединяется Виктория Ходосок. Какая информация поступает и что думают эксперты по поводу референдума?

Виктория Ходосок, политический обозреватель СТВ:

Выездная студия в Доме профсоюзов продолжает свою работу. В гостях у нас председатель Федерации профсоюзов Беларуси. Первый вопрос. Более 43 тысяч национальных наблюдателей задействованы на референдуме. Какие от них уже есть замечания по работе на участках? Знаем, что бюллетени на некоторых из них были испорчены, к сожалению. Национальное наблюдение организуется для того, чтобы каждый случай видеть своими глазами

Михаил Орда, председатель Федерации профсоюзов Беларуси:

Замечания всегда есть, поскольку такие кампании очень большие, большое количество людей голосует. Разные есть случаи. И вот как раз национальное наблюдение организуется для того, чтобы мы каждый случай видели своими глазами. И это возможность у общества наблюдать, как организованы процесс и голосование, как организована работа самих комиссий. 43 тысячи – это достаточно большое количество людей. Мы на всех абсолютно участках наблюдали и продолжаем наблюдать в эту минуту, поскольку мы продолжаем наблюдать и за подсчетом голосов, поскольку это тоже один из очень важных моментов, который есть в законодательстве, позволяющий и дающий право наблюдателям присутствовать непосредственно при подсчете голосов. Михаил Орда:

Что касается каких-то фейков, случаев, они всегда есть. Мы, кстати, ожидали, что их будет больше. Виктория Ходосок:

То есть готовились к худшему? Были случаи, когда приходили, скандалили. Но это были единичные случаи Михаил Орда:

Конечно, всегда нужно готовиться к худшему. Мы для этого организовали очень оперативную связь с нашими наблюдателями, мы отработали алгоритм, который определялся, что в каждом районе у нас есть координатор, который координирует работу наших наблюдателей на участках. Соответственно, наблюдатели, с которыми мы провели заблаговременно обучение, учебу проводили, они четко знали, как сегодня аккумулировать, как обобщать и при необходимости как передавать эту информацию. Мы ежечасно обобщали информацию в нашем центре, здесь работали 18 операторов, которые постоянно в интернете в онлайн-режиме отсматривали всю информацию. Если мы видели какой-то случай или к нам поступала какая-то информация, мы ее перепроверяли.

Михаил Орда:

Случаи были разные. Были скандальные какие-то случаи, были курьезные случаи. Так, на голосовании женщина вместе с бюллетенем уронила туда и паспорт. Естественно, ей паспорт будет отдан, когда уже будет завершен подсчет голосов. Тем не менее были случаи, когда приходили, скандалили. Это были единичные случаи. В Минске во Фрунзенском районе человек требовал: покажите списки и данные всех, кто идет голосовать. Абсолютно незаконно. Виктория Ходосок:

Для чего ему эта информация? Михаил Орда:

Для чего – непонятно. В грубой форме начал оскорблять и председателя комиссии. Естественно, вмешалась милиция и навела законный порядок. «Это технические вопросы». С какими трудностями столкнулись члены комиссий? Михаил Орда:

Были случаи, когда люди приходили и себя не видели в списках, поскольку они в январе переехали на другое место жительства – в декабре составлялись. И чисто технически. Тут надо отдать должное, что комиссии очень оперативно срабатывали, подход был направлен на то, чтобы посмотреть, разобраться и помочь человеку реализовать свое гражданское право проголосовать. Были вопросы, когда работает человек в одном месте, а проживает в другом, тоже такие случаи. Но эти все случаи не носят каких-то грубых нарушений и никак не могли повлиять на результаты референдума. Это технические вопросы. Комиссии работали очень профессионально, очень доброжелательно. И в целом была очень комфортная обстановка. Была очень большая явка. Это говорит о том, что была очень большая предварительная работа проведена. Было разъяснено, очень много было площадок, было много коммуникаций, где было много политологов, юристов, специалистов, которые объясняли. В трудовых коллективах все предложения очень внимательно обсуждались. Люди шли, граждане Беларуси шли. Они уже четко понимали, за что они голосуют и для чего эти изменения и дополнения вносятся в Конституцию.

Михаил Орда:

То, что в Конституции эти изменения и дополнения – это, безусловно, шаг вперед. Это делается для того, чтобы мы не стояли на месте. И у белорусов есть полная уверенность, что мы не стоим на месте, что мы двигаемся и развиваемся. Виктория Ходосок:

Кстати, насчет обучения наблюдателей – чему их учили и кто этим занимался? Об обучении наблюдателей: «Мы заблаговременно собирали наших координаторов» Михаил Орда:

Мы обучали и здесь, в нашем Доме профсоюзов. Мы заблаговременно собирали наших координаторов. Мы прежде всего полностью разобрали все вопросы, которые касаются практики применения Избирательного кодекса. Для того, чтобы избиратель мог правильно в той или иной ситуации дать оценку, он должен знать прежде всего Избирательный кодекс. Также был подготовлен справочник, где мы прописали основные позиции, права и обязанности наблюдателей, а также в каких случаях как реагировать. То есть было очень скрупулезно организовано обучение. Безусловно, для нас была очень важна обратная связь для того, чтобы мы то, что видим, могли в течение даже очень короткого промежутка времени, даже если необходимо фото или видео какое-то, отчет, мы тоже просили, и нам присылали, чтобы мы видели. К примеру – «там не был опечатан ящик». Мы звоним – наблюдатель снимает, сразу высылает нам видео или фотосъемку. И мы видим, что это не так, что это вранье, что это сделано для того, чтобы как-то спутать. Или фейки для того, чтобы как-то исказить информацию. Виктория Ходосок:

А не воссоздавали ли такую ситуацию, что вот, приходит скандалист – кто-то был в роли скандалиста, кто-то ему отвечал, чтобы вдруг, на будущее, проиграть эту историю? Михаил Орда:

Кстати, вы очень правильно заметили. Тут никакой тайны нет – мы приглашали психологов для того, чтобы был психологический тренинг, как себя вести в той или иной ситуации.

Виктория Ходосок:

Это хорошая вещь. Михаил Орда:

Да. Бывает, когда приходят с какой-то нервозностью. Может быть у кого-то настроение плохое, а может быть и специально для того и комиссию провоцировали. И здесь правильно, конечно, занимать позицию, правильно себя вести для того, чтобы этот скандал не поддерживать, а стараться его минимизировать. Эту работу мы тоже проводили и такие тренинги с нашими наблюдателями тоже организовывали. Виктория Ходосок:

Общественный информационный центр – такой прямой контакт с наблюдателями создан в Беларуси впервые. Чья это была инициатива либо это был запрос самих наблюдателей? Об общественном информационном центре: «У нас сейчас все четко, достоверно» Михаил Орда:

Честно вам сказать, я вообще аналогов не знаю, потому что мы здесь никого не копировали. На президентских выборах тоже такой центр был организован, но он был не в таком масштабе и не в таком формате. Естественно, мы посмотрели и для того, чтобы у нас была своя объективная информация, что происходит на выборах. В частности, когда были выборы, сейчас, на референдуме, как идет голосование. Мы этот центр развернули уже в полную мощность и коммуникацию выстроили более тесно и оперативно с нашими наблюдателями – так, как я сейчас рассказал. И мы увидели, что это оправдало ожидания, которые мы закладывали в организацию этого центра – в аккумулировании этой информации. У нас сейчас все четко, достоверно с информацией. Завтра [28 февраля – прим. ред.] мы от общественных организаций, поскольку наши наблюдатели – мы выдвигали от профсоюзов, от крупных общественных объединений – у нас будет пресс-конференция, где мы все, что мы сегодня будем при подсчете голосов видеть, мы об этом четко заявим и сделаем заявление.