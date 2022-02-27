«Мы должны выбрать сами наше будущее». Белорусы о поправках в Конституцию

Новости Беларуси. Выбор, который может изменить будущее страны требует обдуманного подхода. Важен голос каждого. В программе Новости «24 часа» на СТВ мнение белорусов о смысле предлагаемых изменений и их оценка важности политической кампании.

Голосовать я пойду обязательно, потому что мы должны выбрать сами наше будущее – значит, выбрать новую Конституцию. То есть с теми поправками, с теми изменениями, которые будут уже в новой Конституции.

Ой, это наш долг прежде всего выполнить – сходить на референдум и отдать свой голос. Нам, конечно, решать свое будущее и будущее наших детей.