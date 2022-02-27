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«Мы должны выбрать сами наше будущее». Белорусы о поправках в Конституцию

27 февраля 2022 05:03
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Новости Беларуси. Выбор, который может изменить будущее страны требует обдуманного подхода. Важен голос каждого.

В программе Новости «24 часа» на СТВ мнение белорусов о смысле предлагаемых изменений и их оценка важности политической кампании.

«Мы должны выбрать сами наше будущее». Белорусы о поправках в Конституцию-1

Голосовать я пойду обязательно, потому что мы должны выбрать сами наше будущее – значит, выбрать новую Конституцию. То есть с теми поправками, с теми изменениями, которые будут уже в новой Конституции.

«Мы должны выбрать сами наше будущее». Белорусы о поправках в Конституцию-4

Ой, это наш долг прежде всего выполнить – сходить на референдум и отдать свой голос. Нам, конечно, решать свое будущее и будущее наших детей.

«Мы должны выбрать сами наше будущее». Белорусы о поправках в Конституцию-7

Я считаю, что Конституция очень современная, соответствует всем вопросам нашего времени, вопросам нашей политики, вопросам ведения дел в государстве. Поэтому каждый должен, я думаю, проголосовать, потому что это наше будущее.

«Мы должны выбрать сами наше будущее». Белорусы о поправках в Конституцию-10

Каждый белорус должен высказать свое мнение и принять участие в референдуме.

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# Референдум # общество # Татьяна Савчик # Фотофакт

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