«Мы должны выбрать сами наше будущее». Белорусы о поправках в Конституцию

Новости Беларуси. Выбор, который может изменить будущее страны требует обдуманного подхода. Важен голос каждого.
В программе Новости «24 часа» на СТВ мнение белорусов о смысле предлагаемых изменений и их оценка важности политической кампании.
Новости Беларуси. Выбор, который может изменить будущее страны требует обдуманного подхода. Важен голос каждого.
В программе Новости «24 часа» на СТВ мнение белорусов о смысле предлагаемых изменений и их оценка важности политической кампании.
Голосовать я пойду обязательно, потому что мы должны выбрать сами наше будущее – значит, выбрать новую Конституцию. То есть с теми поправками, с теми изменениями, которые будут уже в новой Конституции.
Ой, это наш долг прежде всего выполнить – сходить на референдум и отдать свой голос. Нам, конечно, решать свое будущее и будущее наших детей.
Я считаю, что Конституция очень современная, соответствует всем вопросам нашего времени, вопросам нашей политики, вопросам ведения дел в государстве. Поэтому каждый должен, я думаю, проголосовать, потому что это наше будущее.
Каждый белорус должен высказать свое мнение и принять участие в референдуме.
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