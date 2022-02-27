Кочанова: в мире каждый день происходят события, которые могут беспокоить. Но мы – государство, которое живёт своей жизнью

Новости Беларуси. На площадке общественного информационного центра 27 февраля работает наша выездная студия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На протяжении дня Екатерина Забенько общается с политологами, экспертами и международными аналитиками. Екатерина Забенько, СТВ:

Наша гостья – председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси Наталья Ивановна Кочанова. Наверное, нас можно поздравить всех с праздником. Референдум состоялся, вы уже поделились с нами тем, что пребываете в прекрасном настроении. Все проходит гладко. «Люди приходят с хорошим настроением, это радует»

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Это действительно так. Я всегда говорила, что такие важные политические мероприятия в жизни нашей страны – для меня это особое событие. Особая атмосфера, которая царит. И тогда, когда мы все вместе определяем будущее своей страны, это очень важно. Поэтому действительно настроение хорошее. Референдум проходит. Итоги будут подведены, конечно, чуть позже, когда завершится голосование. Но вместе с тем мы уже сегодня видим, мы как члены Совета Республики имеем возможность бывать на избирательных участках, вернее, на участках для голосования, чтобы оценить, как проходит референдум. Очень активно, люди приходят с хорошим настроением, это радует. Екатерина Забенько:

Учитывая то, как прошло досрочное голосование, какая была высокая явка и активность белорусов, можно говорить о том, что они подошли подготовленными к этому процессу, они уже знали основные изменения, которые предстоят в нашей Конституции, в Основном законе. Наверное, была хорошая проведена информационная подготовка. Наверное, до сего момента люди так много не знали о Конституции. Сегодня даже Президент отметил в своем очень эмоциональном выступлении на избирательном участке о том, что постатейно может быть и не стоит знать всю Конституцию, но основные изменения, которые нам предстоят – с ними белорусы ознакомились в должной мере. «Обсуждение было очень широкомасштабное, очень много предложений поступило»

Наталья Кочанова:

Вы абсолютно правы. Прежде всего мы про Конституцию начали говорить (о внесении дополнений и изменений) еще в 2016 году. И все прекрасно понимали, что жизнь идет, все меняется и надо вносить какие-то изменения и правки в Основной закон нашей страны. Поэтому, конечно, тогда, когда работала Конституционная комиссия, рабочая группа по доработке тех предложений, которые поступали от наших граждан из разных регионов, от общественных организаций, в общем-то, практически все были включены в этот процесс, на мой взгляд. А потом такое серьезное обсуждение. Ведь работали диалоговые площадки, общественные приемные, прямые телефонные линии. Мы встречались в трудовых коллективах с людьми и мы видели, что людям действительно это интересно. И каждый, наверное, в полной мере осознавал, кому это действительно интересно и кто интересуется будущим и вообще жизнью своей страны, насколько те дополнения и изменения будут направлены на то, чтобы сохранить тот курс, который был в нашей стране до этого. Это социально ориентированное государство, это сильная президентская власть, это гарантии наших граждан. В общем, все то, что волнует наших людей. Поэтому, действительно, обсуждение было очень широкомасштабное, очень много предложений поступило от наших граждан. И сегодня мы увидим, как наш народ оценит все то, что предложено в Основной закон нашей страны, в Конституцию. Екатерина Забенько:

С изменениями Конституции, можно сказать, Беларусь растет. Расширяется в том числе роль ВНС. Как это будет работать? Эта форма народовластия себя зарекомендовала на протяжении всех лет нашей суверенной Беларуси Наталья Кочанова:

Можно было бы сегодня сказать, но будет ВНС и будем смотреть, как будет работать. Но это для нас не новая форма абсолютно. У нас Всебелорусские народные собрания, у нас шесть их уже прошло. И, конечно, то, что сегодня придается конституционный статус всенародному белорусскому собранию, это очень важно, потому что эта форма, я еще раз говорю, народовластия себя зарекомендовала на протяжении всех лет нашей суверенной Беларуси. И поэтому я уверена, что будет работать ровно так, как работали до этого, тогда, когда мы принимали абсолютно важные и четкие, выверенные решения для нашей страны. Прежде всего, это I Всебелорусское народное собрание по инициативе Президента нашей страны, когда надо было отвести страну от пропасти. VI Всебелорусское народное собрание, которое проходило в весьма непростых условиях, когда рассматривались не только вопросы социально-экономического развития нашей страны, но и общественно-политической ситуации. Поэтому я просто уверена, что этот высший орган народовластия уже себя зарекомендовал. А тогда, когда придается сегодня такой статус конституционный, с такими полномочиями, я думаю, это абсолютно оправдано. И я очень рада, что это происходит именно в нашей стране, в Беларуси, потому что такого нет органа нигде.

Екатерина Забенько:

Это точно. Наталья Кочанова:

Есть, но другие формы. Екатерина Забенько:

Изменения Конституции, если за них народ проголосует – какие вы считаете наиболее значимыми? Давайте заглянем за горизонт, сегодня в 20:00, как-то уже на следующий день почувствуют ли белорусы, что что-то изменилось после проведения референдума? «Для многих то, что мы сегодня вносим, является уже данностью» Наталья Кочанова:

Мы много про это говорили, и я думаю, для многих то, что мы сегодня вносим, является уже данностью, которая есть. Прежде всего в Год исторической памяти, это, конечно, память о Великой Отечественной войне, то, что должно быть незыблемым для нас. Потому что мы все прекрасно понимаем, насколько важно, чтобы мир и спокойствие были в стране. Конечно, это те семейные традиционные ценности, которые несомненно сегодня должны быть в нашем государстве, да и во всем мире, по-моему. Потому что это будущее человечества, по-другому быть не может. Это, конечно, перераспределение полномочий. Опять же, я говорю, появление Всебелорусского народного собрания. В общем-то, правки внесены более чем в 80 статей, появились новые. Некоторые исключены. Но это сегодня очень важно. Конечно, перераспределение полномочий, потому что наделяется и правительство несколько иными функциями, хотя они этими функциями занимались, это не только экономический блок, это сегодня работа с местными органами власти, региональная политика. Но сегодня это уже в Конституции. Это новые требования к Президенту страны, так скажем, кандидату, кто будет баллотироваться на должность Президента нашей страны. В общем, достаточно хорошие такие, мощные новеллы, которые вносятся. Но я вам хочу сказать, чтобы кардинально что-то поменяли – нет. Потому что то, как жила наша страна и то, чем живет наша страна – а это, главное, люди и справедливое отношение к ним, как говорит наш Президент. Я для себя выделила таких три основных тезиса. И все решения, которые принимаются в нашей стране, должны быть во благо нашего государства – это, конечно, сохраняется, это незыблемо.