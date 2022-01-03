«Это гражданская консолидация». Вадим Гигин о госпрограмме патриотического воспитания в Беларуси

Новости Беларуси. Укрепление национальной безопасности, сохранение семейных ценностей и преемственность поколений. В Беларуси будут повышать уровень патриотизма в обществе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Способствовать этому призвана госпрограмма патриотического воспитания, принятая накануне Нового года.
Документ учитывает план действий до 2025 года и касается каждого белоруса, независимо от возраста.
Основная задача – формирование национальной идентичности белорусов как свободного, независимого, самодостаточного общества. При разработке программы проходили широкие дискуссии. Документ отражает и положения, которые закреплены в проекте обновленной Конституции.
Вадим Гигин, политолог, председатель правления республиканского государственно-общественного объединения «Белорусское общество «Знание»:
Это формирование ответственного гражданина, преданного своим традициям, истории, понимающего, куда движется страна и готового делиться собственным опытом со следующими поколениями. Эта взаимосвязь поколений – наверное, главное, чего мы хотим добиться, чтобы не возникало у нас межпоколенческих разрывов в понимании истории, настоящего, будущего. Это гражданская консолидация.
Участие в разработке государственной программы патриотического воспитания принимали ученые, представители госорганов и общественных организаций нашей страны.
Как белорусы оценивают политику наших недружелюбных соседей? Рассказывает Николай Мысливец.