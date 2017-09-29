Фуд-коуч Ксения Вятская о заготовках на зиму: «Нельзя сохранить продукт в его первозданной пользе»

Новости Беларуси. Гастрономический гид, фуд-коуч Ксения Вятская в программе «Большой завтрак». Урожай – какие заготовки принесут нам пользу, а от чего лучше отказаться?
«Вяление, сушение, замораживание – самые оптимальные»: Ксения Вятская о том, какие заготовки на зиму полезнее
Фуд-коуч Ксения Вятская: «Зимой мы достаём овощи и фрукты из морозилки или из банки не для получения витаминов»
Ксения Вятская: «Из «закаток» я принимаю только кабачковую «икру» и солёные огурцы. 3 банки на семью в год»
Фуд-коуч Ксения Вятская: «Самое главное – это не как завялить, а какой именно сорт помидоров»
Гастрономический гид Ксения Вятская: почему нужно замораживать капусту кейл
Гастрономический гид Ксения Вятская: «Поедая косточки, вы получите те незаменимые витамины группы В»
Гастрономический гид Ксения Вятская: «Если рябину класть во все закатки, то в них можно меньше использовать сахара»
Гастрономический гид Ксения Вятская: так ли полезен сахар с пектином