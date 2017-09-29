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Фуд-коуч Ксения Вятская о заготовках на зиму: «Нельзя сохранить продукт в его первозданной пользе»

29 сентября 2017 13:19
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Новости Беларуси. Гастрономический гид, фуд-коуч Ксения Вятская в программе «Большой завтрак». Урожай – какие заготовки принесут нам пользу, а от чего лучше отказаться? 

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# общество # Рецепты # Ксения Вятская

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Гастрономический гид Ксения Вятская: так ли полезен сахар с пектином
29 сентября 2017 13:18

Гастрономический гид Ксения Вятская: так ли полезен сахар с пектином

Гастрономический гид Ксения Вятская: «Если рябину класть во все закатки, то в них можно меньше использовать сахара»
29 сентября 2017 13:18

Гастрономический гид Ксения Вятская: «Если рябину класть во все закатки, то в них можно меньше использовать сахара»

Гастрономический гид Ксения Вятская: «Поедая косточки, вы получите те незаменимые витамины группы В»
29 сентября 2017 13:18

Гастрономический гид Ксения Вятская: «Поедая косточки, вы получите те незаменимые витамины группы В»