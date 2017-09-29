Фуд-коуч Ксения Вятская: «Зимой мы достаём овощи и фрукты из морозилки или из банки не для получения витаминов»

Новости Беларуси. Гастрономический гид, фуд-коуч Ксения Вятская в программе «Большой завтрак». Урожай – какие заготовки принесут нам пользу, а от чего лучше отказаться?

Ксения Вятская, фуд-коуч:

В любом случае, зимой мы достаём овощи и фрукты, будь то из морозилки или из банки, ради разнообразия своего рациона, но не для получения витаминов. Потому что уже, как источник этого витамина, невозможно их рассматривать. Как бы вы их не сохраняли, при любой обработке.

Конечно, желательна заморозка, причём «шоковая».

Даже сейчас говорят, что лучше вы купите зарубежные промышленно замороженные овощи и фрукты, которые заморожены очень резко. Они сохраняют больше, нежели вот то, что мы – такое всё мягкое, никакущее, обработанное уже 10 раз кипятком – бросили в морозилку. Оно там разморозилось, опять заморозили…