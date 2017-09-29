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Гастрономический гид Ксения Вятская: так ли полезен сахар с пектином

29 сентября 2017 13:18
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Новости Беларуси. Гастрономический гид, фуд-коуч Ксения Вятская в программе «Большой завтрак» рассказала, полезны ли заменители сахара. 

Ксения Вятская, фуд-коуч:  
Я не вижу вкуса в большом количестве сахара. Потому что сахар сейчас – это самый основной враг здорового человека. И только, благодаря сахару, развиваются в нас все болезни, которые есть. Так зачем себя этому подвергать? Сейчас продают сахар с пектином. И, чем больше пектина, тем меньше сахара нужно.

Но, всё равно, как бы ни был полезен пектин – сахар перебьёт всю пользу.

То есть, это – такое лицемерие. И оно тоже не приводит ни к чему хорошему. Потому что даже две ложки сахара в день – уже смертельны для человека. Поэтому играть с этим не стоит.

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# общество # Рецепты # Ксения Вятская

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