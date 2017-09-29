Прямой эфир

Фуд-коуч Ксения Вятская: «Самое главное – это не как завялить, а какой именно сорт помидоров»

29 сентября 2017 13:17
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Гастрономический гид, фуд-коуч Ксения Вятская в программе «Большой завтрак». Урожай – какие заготовки принесут нам пользу, а от чего лучше отказаться?

Ксения Вятская, фуд-коуч:  
Я вялю томаты где-то лет 5, может быть, больше. Потому что моя бабушка всегда на солнце в Украине из вялила, и потом нам передавала такой вкусный продукт. Самое главное – это не как завялить, а какой именно сорт помидоров.

Бутерброд с вяленым томатом и базиликом: рецепт от Алены Высоцкой 

Не все в этом разбираются, потому что начинают вялить черри, «бычьи сердца» и получают какую-то кашу томатную вялить нужно только помидоры-«сливки», у которых очень мало жидкости, а, в основном, одна мякоть.

И вы получите, в итоге, помидор, а не шкурку такую засушенную.

Просто вы разрезаете, достаёте сок и на противне: хотите – целую ночь при 100 градусах, хотите – побыстрее, у каждого – свои духовки. Просто видите, когда они превратятся в такие сухие сморщенные помидорки, а потом уже их с чесночком, розмаринчиком и оливковым маслом. И в баночку, и в холодильник. Потому что, всё-таки, так как вы не используете дома консерванты, то просто так хранить это невозможно, как в магазине – эти вяленые томаты просто так стоят годами. Они, естественно, зацветут, поэтому холодильник – лучшее место. Ну, и съедать их побыстрее.  

Фуд-коуч Ксения Вятская о заготовках на зиму: «Нельзя сохранить продукт в его первозданной пользе»

# общество # Рецепты # Ксения Вятская

Другие новости рубрики

Все новости
Ксения Вятская: «Из «закаток» я принимаю только кабачковую «икру» и солёные огурцы. 3 банки на семью в год»
29 сентября 2017 13:17

Ксения Вятская: «Из «закаток» я принимаю только кабачковую «икру» и солёные огурцы. 3 банки на семью в год»

Фуд-коуч Ксения Вятская: «Зимой мы достаём овощи и фрукты из морозилки или из банки не для получения витаминов»
29 сентября 2017 13:17

Фуд-коуч Ксения Вятская: «Зимой мы достаём овощи и фрукты из морозилки или из банки не для получения витаминов»

«Вяление, сушение, замораживание – самые оптимальные»: Ксения Вятская о том, какие заготовки на зиму полезнее
29 сентября 2017 13:17

«Вяление, сушение, замораживание – самые оптимальные»: Ксения Вятская о том, какие заготовки на зиму полезнее