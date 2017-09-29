Фуд-коуч Ксения Вятская: «Самое главное – это не как завялить, а какой именно сорт помидоров»

Новости Беларуси. Гастрономический гид, фуд-коуч Ксения Вятская в программе «Большой завтрак». Урожай – какие заготовки принесут нам пользу, а от чего лучше отказаться?

Ксения Вятская, фуд-коуч:

Я вялю томаты где-то лет 5, может быть, больше. Потому что моя бабушка всегда на солнце в Украине из вялила, и потом нам передавала такой вкусный продукт. Самое главное – это не как завялить, а какой именно сорт помидоров.

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Не все в этом разбираются, потому что начинают вялить черри, «бычьи сердца» и получают какую-то кашу томатную вялить нужно только помидоры-«сливки», у которых очень мало жидкости, а, в основном, одна мякоть.

И вы получите, в итоге, помидор, а не шкурку такую засушенную.

Просто вы разрезаете, достаёте сок и на противне: хотите – целую ночь при 100 градусах, хотите – побыстрее, у каждого – свои духовки. Просто видите, когда они превратятся в такие сухие сморщенные помидорки, а потом уже их с чесночком, розмаринчиком и оливковым маслом. И в баночку, и в холодильник. Потому что, всё-таки, так как вы не используете дома консерванты, то просто так хранить это невозможно, как в магазине – эти вяленые томаты просто так стоят годами. Они, естественно, зацветут, поэтому холодильник – лучшее место. Ну, и съедать их побыстрее.