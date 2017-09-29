Гастрономический гид Ксения Вятская: «Поедая косточки, вы получите те незаменимые витамины группы В»

Новости Беларуси. Гастрономический гид, фуд-коуч Ксения Вятская в программе «Большой завтрак». Опасно ли есть семечки фруктов?

Ксения Вятская, фуд-коуч:

Фитиновая кислота. Сейчас очень любят про это говорить, не думая о том, что в тех же отрубях, которые все говорят: «Ой, нужно, полезно есть», – это и есть сплошная фитиновая кислота.

И так все боятся съесть две косточки от яблока и отравиться.

Нет, вы не отравитесь, наоборот, поедая косточки, вы получите те незаменимые витамины группы В, которых нам всем не хватает. Поэтому тут нужно взвешивать, что тебе нужнее: или фитиновой кислоты какая-то доза, или, всё-таки, какие-то онкопротекторы.