Новости по тегу #Рецепты

Они помогут охладиться в жару, почувствовать себя с утра бодрым и поднять настроение на весь день.
Хлеб, который спасал от страшного голода и стал одним из символов борьбы за Родину.
«Чтобы пироги получились, нужно, чтобы было очень хорошее настроение».
Ни один пасхальный стол не обходится без главного символа этого праздника – кулича. Cегодня мы не будем отступать от традиции и приготовим творожный кулич.
«Для этого нам понадобится: семена чиа, кокосовое молоко, любые фрукты, я буду использовать хурму и киви, и блендер».
Аромат непередаваемый!
«Самый главный ингредиент – это закваска».
Пирожное «Картошка» – знакомое лакомство для любителей шоколада и не только. Десерт, покоривший поколения.
Спешим представить вкусную новинку сезона – гастротур «Хлеб да соль земли Новогрудской».
Записывайте рецепт, не отходя от экранов, и колдуйте всей семьей! Просто объедение!
Готовится она почти целый день и требует 60 яиц, по килограмму сливочного масла, сметаны, муки и сахарной пудры! Но труды того стоят.
Секрет в том, что бульбачку трут на свекольной терке и добавляют ароматные сушеные грибы.
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