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Новости по тегу #Рецепты

Лимонад, смузи и голубая матча – бариста поделилась рецептами летних освежающих напитков
09 июля 2026 09:39

Лимонад, смузи и голубая матча – бариста поделилась рецептами летних освежающих напитков

Из чего готовили блокадный хлеб – белорусские школьники воссоздали рецепты времен ВОВ
04 июля 2026 13:48

Из чего готовили блокадный хлеб – белорусские школьники воссоздали рецепты времен ВОВ

Рецепт сдобного теста, который получится у каждого – лайфхаки от хозяйки
15 апреля 2026 09:59

Рецепт сдобного теста, который получится у каждого – лайфхаки от хозяйки

Готовим творожный кулич с кондитером – пошаговый рецепт
10 апреля 2026 11:13

Готовим творожный кулич с кондитером – пошаговый рецепт

«Для тех, кто следит за своей фигурой» – рассказываем рецепт чиа-пудинга
31 января 2026 15:19

«Для тех, кто следит за своей фигурой» – рассказываем рецепт чиа-пудинга

Как приготовить дранку по-петревичски! Мастер-класс от новогрудских хозяек
27 октября 2025 15:47

Как приготовить дранку по-петревичски! Мастер-класс от новогрудских хозяек

Как испечь хлеб по старинному рецепту? В белорусской агроусадьбе проведут мастер-класс с дегустацией
08 сентября 2025 15:47

Как испечь хлеб по старинному рецепту? В белорусской агроусадьбе проведут мастер-класс с дегустацией

Пирожное «Картошка» было одним из самых любимых в СССР! Готовим классический десерт с кондитером
28 августа 2025 12:59

Пирожное «Картошка» было одним из самых любимых в СССР! Готовим классический десерт с кондитером

Как испечь домашний хлеб по старинному рецепту? Мастер-класс от новогрудских хозяек
16 июня 2025 13:54

Как испечь домашний хлеб по старинному рецепту? Мастер-класс от новогрудских хозяек

Дранка входит в список нематериального культурного наследия Беларуси. Узнали старинный рецепт
27 мая 2025 06:47

Дранка входит в список нематериального культурного наследия Беларуси. Узнали старинный рецепт

Банкуху готовят всего 2 мастерицы в Беларуси! Побывали в Порозово и узнали уникальный рецепт
15 апреля 2025 12:56

Банкуху готовят всего 2 мастерицы в Беларуси! Побывали в Порозово и узнали уникальный рецепт

Объедение! Таких драников вы точно не пробовали – узнали старинный белорусский рецепт
11 марта 2025 12:16

Объедение! Таких драников вы точно не пробовали – узнали старинный белорусский рецепт