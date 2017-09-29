«Вяление, сушение, замораживание – самые оптимальные»: Ксения Вятская о том, какие заготовки на зиму полезнее

Новости Беларуси. Гастрономический гид, фуд-коуч Ксения Вятская в программе «Большой завтрак». Урожай – какие заготовки принесут нам пользу, а от чего лучше отказаться?

Ксения Вятская, фуд-коуч:

Мы привыкли к тому, что зимой наш рацион состоит только из банок. Как, когда появилось консервирование в 60-ых годах, и вся Европа ела только «закатки», и вырастила больное поколение.

И эти все грибочки, как закусочка – конечно, это плохо и ужасно.

Всё-таки, вяление и сушение, и замораживание, мне кажется – самые оптимальные. Потому что те же белые грибы проще засушить и они будут занимать меньше места, храниться долго и всегда суп вам зимой будет обеспечен из одной маленькой баночки. Потому что у всех у нас не так много места, хотя, я бы подумала над тем, чтобы увеличить место в квартире каждого белоруса для ещё одного морозильника, чтобы сохранять фрукты. Потому что варенье – это один сплошной сахар. И я не думаю, что польза от, якобы, свежей ягоды, которая попала в эту тонну сахара, останется.