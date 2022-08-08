Перепелиная яичница-глазунья. Готовим полезный завтрак

Лена Климук, кулинар:

Сегодня мы приготовим простой и очень полезный завтрак с перепелиными яйцами.

Приступаем к готовке. Начнем с сосисок. Это сосиски из индюшки, можно даже детям. Нарезаем кружочками, можно начинать обжаривать. Включаем плиту не на самую высокую температуру, чтобы ничего не начало гореть. Сковородка разогрелась. Берем немного растительного масла, отправляем сосиски на сковородку. Все перемешиваем, уменьшаем огонь. Сосиски жарятся очень быстро, поэтому срочно начинаем вбивать перепелиные яйца. Люблю использовать перепелиное яйцо, потому что это кладезь витаминов, особенно групп А и В, очень полезны для детей.

Аккуратно начинаем их вводить. Приблизительно два перепелиных яйца – одно куриное. Желток я хочу оставить жидким. Чтобы яичный белок не горел, желательно поставить на минимальный огонь. Добавим немного соли, орегано, сразу же добавляем козий сыр. А чтобы придать глазунье немного цвета, добавим свежей петрушки. Отрываем листики, желательно петрушку рубить один раз, чтобы она не отдала все свои соки в разделочную доску. Петрушку можно отправить сразу же в сковородку. Желательно все прикрыть крышкой буквально на две минуты. Но желточек должен остаться жидким.