Гастрономический гид Ксения Вятская: «Если рябину класть во все закатки, то в них можно меньше использовать сахара»

Новости Беларуси. Гастрономический гид, фуд-коуч Ксения Вятская в программе «Большой завтрак». Урожай – какие заготовки принесут нам пользу, а от чего лучше отказаться?

Ксения Вятская, фуд-коуч:

Есть такой продукт, как рябина. И говорят, что, если рябину класть во все закатки, то в них можно меньше использовать сахара.

В прошлом году я даже делала рябиновый мармелад.

Думаю: «Ох, там и горечь, и всё такое полезное, вкусное». Ну, я одна ела, никто больше из семьи не ел. Но было вкусно. Да, всё-таки, фрукты, если у вас очень много яблок, слив – можно сделать пастилу. Это тоже очень мало места занимает, и просто своё такое, домашнее, вкусное. Или заморозить. А овощи, всё-таки, или в цельном виде сохранять, как можно дольше, или, всё-таки, замораживать и просто ждать нового сезона.