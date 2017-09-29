Ксения Вятская: «Из «закаток» я принимаю только кабачковую «икру» и солёные огурцы. 3 банки на семью в год»

Новости Беларуси. Гастрономический гид, фуд-коуч Ксения Вятская в программе «Большой завтрак». Урожай – какие заготовки принесут нам пользу, а от чего лучше отказаться?

Ксения Вятская, фуд-коуч:

Из «закаток» я принимаю только кабачковую «икру» и солёные огурцы. В размере: 3 банки на семью в год. Потому что какие-то там новогодние салаты, традиционные блюда требуют этого солёного огурчика.

Всё-таки, они должны стоять у каждого на полочках.

Те же помидоры тоже нет смысла замораживать, лучше их завялить и в банки сложить, и в холодильнике хранить в масле.