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Ксения Вятская: «Из «закаток» я принимаю только кабачковую «икру» и солёные огурцы. 3 банки на семью в год»

29 сентября 2017 13:17
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Новости Беларуси. Гастрономический гид, фуд-коуч Ксения Вятская в программе «Большой завтрак». Урожай – какие заготовки принесут нам пользу, а от чего лучше отказаться?

Ксения Вятская, фуд-коуч:  
Из «закаток» я принимаю только кабачковую «икру» и солёные огурцы. В размере: 3 банки на семью в год. Потому что какие-то там новогодние салаты, традиционные блюда требуют этого солёного огурчика.

Всё-таки, они должны стоять у каждого на полочках.

Те же помидоры тоже нет смысла замораживать, лучше их завялить и в банки сложить, и в холодильнике хранить в масле.  

Фуд-коуч Ксения Вятская о заготовках на зиму: «Нельзя сохранить продукт в его первозданной пользе»

# общество # Рецепты # Ксения Вятская

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