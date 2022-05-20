Образовательные проекты и музыкальный финал. Республиканский фестиваль «Вытокі» проходит в Речице

Новости Беларуси. Богатое историко-культурное наследие и популяризация спорта. Речица принимает гостей на Республиканском фестивале «Вытокі», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Первый день праздника – просветительский. Участники масштабного пресс-тура ознакомились с достопримечательностями города, а также оценили потенциал промышленного туризма в Речице. Важная составляющая фестиваля – спорт. В рамках семинара-практикума по олимпийскому образованию были презентованы проекты. Их цель – привить детям и молодежи любовь к спорту и здоровому образу жизни.

Ирина Гуслистова, председатель президиума Белорусской олимпийской академии:

Образовательные проекты очень большие. И самое главное, что задействованы все уровни образования: от дошкольного до вуза. Это олимпийские уроки, которые у нас проходят. Республиканский олимпийский урок в этом году второй раз. В 2021 году мы проводили впервые. И проекты, связанные с программами «Олимпийский мир» и «Основы олимпийских знаний» для учреждений образования.