Выходные обещают быть насыщенными. Что ждёт минчан 21 и 22 мая?

Афиша программы «Большой город». Расскажем, куда можно отправиться за новыми впечатлениями.

Карина Верховцева, корреспондент:

Первая локация – Центральный ботанический сад. Здесь вовсю цветут нарциссы, сакура, сирень, можно перечислять до бесконечности. Руки так и тянутся обновить фото в Instagram. Поэтому за красочными фотографиями и, конечно, впечатлениями вам однозначно сюда.

Карина Верховцева:

Ритмы джаза, классика, танцевальные мастер-классы и кинотеатр под открытым небом. Летний музыкально-туристический сезон у ратуши стартовал в Минске 21 мая. Это уже традиционный проект.

Карина Верховцева:

Не могу не рассказать про выставочный проект «Судьба Музея – Судьба Страны. Путь длиною в столетие». Одна из непростых, но интереснейших страниц отечественной истории, которая расскажет о рождении и становлении крупнейшего музея страны. Речь идет о Национальном историческом. Когда он был создан? Кто они, хранители национальных ценностей? Как складывалась судьба музейных коллекций на протяжении целого столетия? На эти и другие вопросы ответы здесь. Разнообразные музейные экспонаты – артефакты из разных исторических эпох, собранные сотрудниками музея в прошлом веке.