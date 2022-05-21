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Выходные обещают быть насыщенными. Что ждёт минчан 21 и 22 мая?

21 мая 2022 16:33
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Афиша программы «Большой город». Расскажем, куда можно отправиться за новыми впечатлениями.  

Выходные обещают быть насыщенными. Что ждёт минчан 21 и 22 мая?-1

Карина Верховцева, корреспондент:  
Первая локация – Центральный ботанический сад. Здесь вовсю цветут нарциссы, сакура, сирень, можно перечислять до бесконечности. Руки так и тянутся обновить фото в Instagram. Поэтому за красочными фотографиями и, конечно, впечатлениями вам однозначно сюда.  

Выходные обещают быть насыщенными. Что ждёт минчан 21 и 22 мая?-4

Карина Верховцева:  
Ритмы джаза, классика, танцевальные мастер-классы и кинотеатр под открытым небом. Летний музыкально-туристический сезон у ратуши стартовал в Минске 21 мая. Это уже традиционный проект.  

Выходные обещают быть насыщенными. Что ждёт минчан 21 и 22 мая?-7

Карина Верховцева:  
Не могу не рассказать про выставочный проект «Судьба Музея – Судьба Страны. Путь длиною в столетие». Одна из непростых, но интереснейших страниц отечественной истории, которая расскажет о рождении и становлении крупнейшего музея страны. Речь идет о Национальном историческом. Когда он был создан? Кто они, хранители национальных ценностей? Как складывалась судьба музейных коллекций на протяжении целого столетия? На эти и другие вопросы ответы здесь. Разнообразные музейные экспонаты – артефакты из разных исторических эпох, собранные сотрудниками музея в прошлом веке.  

Выходные обещают быть насыщенными. Что ждёт минчан 21 и 22 мая?-10

Карина Верховцева:  
Атмосфера солнечной Грузии и зажигательные кавказские танцы, не покидая границ большого города. Все это на премьере мюзикла «Невеста из Имеретии». Покажут постановку 27 и 28 мая в Белорусском государственном музыкальном театре.  

# Выставка # общество # Карина Верховцева # Фотофакт

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