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Девиз – искусство путешествовать. Директор Национального художественного музея Беларуси о «Ночи музеев»

21 мая 2022 17:02
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Новости Беларуси. Международный день музеев в этом году выпал на среду. Но кульминация состоится на выходных. Всемирная акция «Ночь музеев» традиционно проходит и в Беларуси. В 2022 году под названием «Сила музеев. Сила памяти». В каждой культурной точке страны посетителей стараются впечатлить. Эпицентром уже стал Национальный художественный музей в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Полина Королева, корреспондент:
Что касается белорусской культуры, в музее проведут мастер-класс по соломоплетению. К тому же уже прошло торжественное открытие выставки белорусского графика Владимира Садина, его работы учат гостей искусству путешествовать. Кроме того, в 8 часов вечера в музее запланировано выступление оркестра Большого театра Беларуси. Мы уже успели пообщаться с директором Национального художественного музея. Давайте послушаем, что он говорит.

Девиз – искусство путешествовать. Директор Национального художественного музея Беларуси о «Ночи музеев»-1

Владимир Прокопцов, директор Национального художественного музея Беларуси:
Национальный художественный музей является одним из ведущих музеев нашей страны, брендом, визиткой карточкой нашей страны. Тем более он на подъеме, активно развивается. Сегодня в «Ночь музеев», безусловно, я думаю, будет очень интересно. И общий девиз нашей сегодняшней ночи – искусство путешествовать. Здесь будет программа музейная специально для взрослых, для детей. Так что я думаю, все не перечесть, все будет интересно. Каждый унесет с собой частичку тепла, несмотря на дождливую погоду, ну и высокое духовное искусство, которым наполнены эти залы.

Угодили всем и каждому. Что интересного можно увидеть на «Ночи музеев» в 2022-м – подробнее здесь.

# Музеи # общество # Владимир Прокопцов # Полина Королева # Фотофакт

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