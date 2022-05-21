Девиз – искусство путешествовать. Директор Национального художественного музея Беларуси о «Ночи музеев»

Новости Беларуси. Международный день музеев в этом году выпал на среду. Но кульминация состоится на выходных. Всемирная акция «Ночь музеев» традиционно проходит и в Беларуси. В 2022 году под названием «Сила музеев. Сила памяти». В каждой культурной точке страны посетителей стараются впечатлить. Эпицентром уже стал Национальный художественный музей в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Полина Королева, корреспондент:

Что касается белорусской культуры, в музее проведут мастер-класс по соломоплетению. К тому же уже прошло торжественное открытие выставки белорусского графика Владимира Садина, его работы учат гостей искусству путешествовать. Кроме того, в 8 часов вечера в музее запланировано выступление оркестра Большого театра Беларуси. Мы уже успели пообщаться с директором Национального художественного музея. Давайте послушаем, что он говорит.