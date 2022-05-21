Угодили всем и каждому. Что интересного можно увидеть на «Ночи музеев» в 2022-м?

Новости Беларуси. Международный день музеев в 2022 году выпал на 18 мая. Но кульминация состоится на выходных. Всемирная акция «Ночь музеев» традиционно проходит и в Беларуси. В 2022 году под названием «Сила музеев. Сила памяти». В каждой культурной точке страны посетителей стараются впечатлить. Эпицентром уже стал Национальный художественный музей в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сейчас там работает наша съемочная группа. На связи со студией корреспондент – Полина Королева.

Полина Королева, корреспондент:

Национальный художественный музей открыл двери в пять часов. С тех пор количество посетителей продолжает расти. Здесь много молодых людей, кто-то приходит с семьей. Можно сказать, что в 2022 году Национальный художественный угодил всем и каждому в отдельности. Первая экспозиция на пути гостей – это три гипсовые фигуры. Они отлиты по оригинальным скульптурам из Лувра. Второй этаж и русские залы уже погрузились во мрак. Все для того, чтобы особенно ярко сверкала иллюминация. С пяти часов также работают три детские зоны. Здесь в игровой форме юным гостям расскажут о жанрах живописи: пейзаже, портрете и натюрморте. Не забыли в музее и про отдых. Светлая лаунж-зона позволит перевести дыхание. Рядом работает фотограф. У него можно получить моментальное фото на память. И с новыми силами шагнуть в мир искусства. Ведь впереди гостей ждет индийский культурный центр, а также французский салон. Давайте послушаем, какими особенностями французской культуры будут удивлять здесь.

Алеся Бортич, лектор выставки:

Перчатки, был даже язык перчаток в те времена, когда женщина жестом перчаток могла сказать: если она бросает перчатку, это обозначает: уходите, я не хочу вас видеть. У Наполеона было 240 пар перчаток. И что значит менять как перчатки? В XIX веке шесть раз за день меняли перчатки, отсюда пошла эта фраза.