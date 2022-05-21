«Будет весело поучаствовать везде». В Речице продолжается фестиваль «Вытокі. Крок да Алімпу»

Новости Беларуси. Яркий и интерактивный. В Речице второй день проходит масштабный фестиваль «Вытокі. Крок да Алімпу». Активности для гостей 21 мая развернулись на площади Октября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Яркий и интерактивный. В Речице второй день проходит масштабный фестиваль «Вытокі. Крок да Алімпу». Активности для гостей 21 мая развернулись на площади Октября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Конкурс вокалистов, фуд-корт с блюдами национальной кухни, выставка ремесленников и белорусских брендов. Для жителей Речицы такой размах в новинку. Однако основное внимание сегодня приковано к спортивным стартам. На площади разместились три десятка локаций, на которых представлены различные виды спорта. Кроме того, тех, кто пройдет олимпийский квест, ждут подарки от организаторов. Задают тон и прививают любовь к здоровому образу жизни именитые белорусские спортсмены и тренеры.
Впечатления прекрасные, мы тут почти везде уже походили.
Думаю, что тут будет достаточно весело. Все квесты будут прикольные, потому что тут интересно.
У нас в Речице это первый раз, очень необычно. Классно, будет весело поучаствовать везде.
Павел Воронов, игрок хоккейного клуба «Гомель»:
Помимо учебы заниматься спортом, вести здоровый образ жизни, если будет хорошо получаться – развиваться в дальнейшем.
Для тех, кто посвятил свою жизнь спорту, 21 мая двойной праздник – в третью субботу мая в Беларуси отмечается День работников физической культуры и спорта. С профессиональным праздником их поздравил Президент Национального олимпийского комитета.