«Будет весело поучаствовать везде». В Речице продолжается фестиваль «Вытокі. Крок да Алімпу»

Новости Беларуси. Яркий и интерактивный. В Речице второй день проходит масштабный фестиваль «Вытокі. Крок да Алімпу». Активности для гостей 21 мая развернулись на площади Октября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Конкурс вокалистов, фуд-корт с блюдами национальной кухни, выставка ремесленников и белорусских брендов. Для жителей Речицы такой размах в новинку. Однако основное внимание сегодня приковано к спортивным стартам. На площади разместились три десятка локаций, на которых представлены различные виды спорта. Кроме того, тех, кто пройдет олимпийский квест, ждут подарки от организаторов. Задают тон и прививают любовь к здоровому образу жизни именитые белорусские спортсмены и тренеры.

Впечатления прекрасные, мы тут почти везде уже походили.

Думаю, что тут будет достаточно весело. Все квесты будут прикольные, потому что тут интересно.

У нас в Речице это первый раз, очень необычно. Классно, будет весело поучаствовать везде.