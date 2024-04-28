Фото с кумиром, шутки и сильная речь Президента. Что осталось за кадром ВНС

ВНС стало еще одним подтверждением посыла, что мы не собираемся ни под кого подстраиваться, а готовы проводить независимую политику, а основные решения в Беларуси принимает народ. Это проявление той самой демократии, но не в западном прочтении, а то, как это понятие видят и понимают белорусы. В программе «Неделя» на СТВ пройдемся по основным политически решениям, принятым на ВНС.

В фойе Дворца Республики буквально яблоку негде упасть. Атмосфера одновременно торжественная, деловая, но и волнительная. Впереди принятие важных решений, согласитесь, а это мало кого может оставить равнодушным.

Ольга Глушко, делегат VII Всебелорусского народного собрания:

Конечно, немножечко волнительно, но я уверена, что мы с коллегами, со всеми участниками обдуманно – многие вопросы уже озвучены, многое знаем – примем правильное решение. В этом ВНС участвуют более тысячи делегатов. Представители разных профессий, компетенций и возрастов. Кстати, о возрасте. Всего 19, но это не помешало будущему журналисту из Гродно решать задачи государственной важности.

Анастасия Кисель, делегат VII Всебелорусского народного собрания:

Да, я достаточно юна еще, но безмерно люблю свою страну и уже на данный момент обладаю некоторыми идеями и взглядами на тему, как можно усовершенствовать нашу молодежную, прекрасную страну. Среди приглашенных замечаем и настоящих звезд, буквально спустившихся с небес. Вот прибыл наш космонавт.

Очень рада, что меня пригласили. Быть участником для меня высокая честь и большая гордость.

А здесь в объективе уже другая звезда. Чтобы сфотографироваться с Солодухой, приходится отстоять даже очередь.

«Здравствуй, чужая милая» поет, по-моему, вся страна. Фото с кумиром – приятный бонус и задает тон. Делегаты явно в предвкушении чего-то по-настоящему важного и масштабного.

Настроение отличное, с нетерпением ждем начала заседания, чтобы услышать важные посылы от нашего Президента. В зал в этот раз журналистов не пускают. Провожаем делегатов только взглядом. До начала заседания считаные минуты. В сборе центральные трибуны. Ровно в 14:00 в зале появляется глава государства, и председатель ЦИК открывает ВНС.

Первое заседание VII Всебелорусского народного собрания объявляется открытым. Первым слово берет Президент. Глава государства подчеркивает историчность и значимость момента, а еще назовет ВНС славянским вече в современном обличье. Этакое белорусское прочтение демократии.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Важно не что, а как мы делаем: как совершенствуем модель политического устройства. Не ломая уклада, не отказываясь от традиций – эволюционно, по-белорусски взвешенно, без резких движений, опираясь на мнение большинства. Да, белорусы рубить с плеча не будут. Наша памяркоўнасць в принятии политических решений играет на руку. Но не стоит этим злоупотреблять, предупреждает Президент в первую очередь тех, кто по ту стороны границы роет баррикады и минирует поля.

Александр Лукашенко:

Понятно одно: нас очень хотят втянуть в войну. Но наше миролюбие не пацифизм. Я попрошу не путать (подробности). В зале больше десятка раз раздаются аплодисменты. Президент чувствует поддержку еще и в том, что его кандидатуру выдвигают на должность председателя ВНС. Кажется, что глава государства даже растроган таким предложением. Может, потому, чуть ли не впервые за 30 лет есть возможность разделить ответственность за судьбу страны с настоящими патриотами. Шевцов: в тяжелейшие дни Александр Григорьевич был всегда в центре событий со своим народом. Подробности. В руках делегатов важный инструментарий для принятия решений. Сейчас время научиться им пользоваться, чтобы ВНС обрел свой голос. Александр Лукашенко:

Завтра, если не сегодня, вы должны сказать свое слово. Потому что, голосуя за председателя, его заместителя, членов Президиума, за Концепцию национальной безопасности, за Военную доктрину, вы несете ответственность. Я на вас не перекладывал эту ответственность. Я 30 лет отвечал за это один, принимая эти решения. А теперь будем вместе. И вместе будем за это отвечать. Будьте всегда со своим словом, будьте сильными и мудрыми. И никого не бойтесь.

Регламент требует избрать заместителя. На эту должность предлагают Александра Косинца. Определиться с выбором делегатам помогают те, кто знает выдвиженца чуть больше. Возможно, работали вместе. Свое реноме озвучил и Президент. Ни убавить, ни прибавить, как говорится. Но определяющее слово за делегатами. Во Дворце Республики уже все готово к голосованию. Процедура новая. Вот министр образования показывает бюллетени.

– Порядок заполнения бюллетеня – сначала, потом – «за» или «против» (на председателя, его заместителя). Здесь голосование списком, как и говорили.

– Вы уже определись?

– Конечно.

– Не требуем сказать, за кого будете «за» или «против».

– За сильную и процветающую Беларусь и сильного лидера.

Помните, Президент говорил, что на ВНС все равны. Привилегированных нет. Вот и глава государства ждет своей очереди, чтобы проголосовать.

Голосую, в каждой клетке поставил птичку, то есть везде «за». В целом голосование прошло без нарушений. По крайней мере о таких не сообщалось. Итоги озвучила председатель Статкома. Кандидатуру Лукашенко поддержали практически единогласно. 1 делегат оказался против. Президент реагирует на это с иронией. Александр Лукашенко:

И вы не ищите, что здесь один кто-то проголосовал «против». Я знаю, кто это. Нет-нет, вы неправильно поняли. Это не я, это Кочанова. Впрочем, были несогласные и с кандидатурой Косинца. 10 человек проголосовали против. Но и уже действующий заместитель видит в этом только плюсы.

Александр Косинец, заместитель Председателя ВНС:

У нас, как в свое время Горбачев говорил, плюрализм мнений. И каждый может высказывать свое мнение, я к этому абсолютно спокойно отношусь. Это хорошо. Но если отбросить шутки и иронию, то все прекрасно понимают, что работы будет много. Как скажет Президент, в Беларуси идет слом поколений. Это опасный момент, когда под ударом может оказаться все то, что мы создавали десятилетиями. ВНС в этом плане как гарант соблюдения интересов всех сторон.