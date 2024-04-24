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Лукашенко: нас очень хотят втянуть в войну! Пока они нас провоцируют

24 апреля 2024 13:47
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Сила наций не в капиталах, не в военной мощи, не в амбициях. Она в истинных ценностях, в стремлении к справедливости и вере в себя. Такой важный тезис сегодня, 24 апреля, озвучил в своем докладе Александр Лукашенко на заседании Всебелорусского народного собрания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Оно стало масштабной площадкой для дискуссии, в которой участвуют представители власти и народа.

Глава государства VII Всебелорусское народное собрание начинает с глобальных вопросов. Конкретно с тех, которые не могут не волновать белорусов. Даже тех, кто считает себя якобы далеким от политики. По периметру рубежей до сих пор неспокойно. Наши соседи под видом каких-то угроз, якобы исходящих от Беларуси и России, продолжают проводить военные учения, укреплять свою обороноспособность.

Лукашенко: нас очень хотят втянуть в войну! Пока они нас провоцируют-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Понятно одно: нас очень хотят втянуть в войну. Как никто другой, и я как Главнокомандующий, и наши военные, спецслужбы это видят. Пока они нас провоцируют, роют окопы, модернизируют военную инфраструктуру, вооружение. Я уже говорил: мы по другую сторону границы – здесь – строим мирную жизнь. Стены не возводим. Окопы не роем. Но наше миролюбие не пацифизм. Я попрошу не путать. По мере роста угроз будем принимать симметричные меры и наращивать боевую мощь. И, обращаясь к ним, хотел бы попросить: вы не толкайте нас к асимметричным мерам.

Лукашенко: нас очень хотят втянуть в войну! Пока они нас провоцируют-4

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# Всебелорусское народное собрание # общество # Александр Лукашенко

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